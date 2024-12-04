Среда, 4 декабря, 2024
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Mash: три украинских дрона-камикадзе атаковали аэродром Дягилево в Рязани

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Алексей Самохин
Изображение от mamewmy на Freepik

В Рязани три беспилотника атаковали аэродром Дягилево, сообщает телеграм-канал Mash.

По данным источника, атака произошла с разницей в 10 минут в 6 часов утра. Местные жители сообщили 7info, что слышали громкие хлопки ночью, около 4 часов.

Mash сообщает, что самолёты вовремя подняли и отвели в безопасное место, БПЛА сбили. Есть незначительные повреждения на земле.

Ранее об уничтожении украинских беспилотников сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Ещё один дрон сбит в Кораблинском районе.

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