Mash: российская армия ночью нанесла мощный ракетный удар по Украине

В ночь на 31 августа российские войска нанесли мощный ракетный удар по Украине, пишет телеграм-канал Mash.

По его данным, Вооруженные силы использовали ракеты Х-101 и беспилотники. Основной удар пришелся на Одессу и область.

«Под огнем оказались порты, судоремонтный завод, склады и военные объекты. В Ильичевске часть района осталась без света», — говорится в публикации.

Также сообщалось о взрывах в Павлограде, где распложено предприятие, производящее ракетное топливо. Громкие звуки, которые могут быть связаны с атакой, слышали в окрестностях Днепропетровска.

Телеграм-канал добавил, что налет БПЛА зафиксировали в Сумской и Харьковской областях.