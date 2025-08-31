Воскресенье, 31 августа, 2025
Mash: российская армия ночью нанесла мощный ракетный удар по Украине

В ночь на 31 августа российские войска нанесли мощный ракетный удар по Украине, пишет телеграм-канал Mash.

По его данным, Вооруженные силы использовали ракеты Х-101 и беспилотники. Основной удар пришелся на Одессу и область.

«Под огнем оказались порты, судоремонтный завод, склады и военные объекты. В Ильичевске часть района осталась без света», — говорится в публикации.

Также сообщалось о взрывах в Павлограде, где распложено предприятие, производящее ракетное топливо. Громкие звуки, которые могут быть связаны с атакой, слышали в окрестностях Днепропетровска.

Телеграм-канал добавил, что налет БПЛА зафиксировали в Сумской и Харьковской областях.

Общество

Новых Почетных граждан Рязани назвал Павел Малков в День города

Глава региона Павел Малков подчеркнул, что многовековая Рязань является свидетелем многих исторических и героических событий. Это родина огромного количества выдающихся людей науки и культуры, отважных и доблестных воинов.
Общество

Администрация Рязани рассказала о судьбе здания школы №1

Школа расположена в двух зданиях — памятниках архитектуры по ул. Горького, 49 и 51.
Происшествия

Рязанец Александр Логунов пропал без вести в зоне СВО

Напомним, Логунов получил 11 лет колонии за убийство своей жены Елены Логуновой. Труп женщины искали в течение года, дело активно освещалось на федеральных телеканалах.
Новости России

Религия

Митрополит Марк совершил молебен в 474-ую годовщину города Михайлова

Все пришедшие на Соборную гору молились предводителю Небесных сил, чтобы город возрастал в православии и возрождался не только внешне, но и в духовной жизни.
Власть и политика

Представители Международной Ассамблеи столиц и крупных городов посетили 930-летний юбилей Рязани

Рязань с 930-летним юбилеем поздравили делегации из Бреста, Луганска, Мелитополя, Чаплынского муниципального округа Херсонской области, Волгограда, Екатеринбурга, Новороссийска, Твери, Тулы, Ярославля и Москвы, а также представители Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ).
Культура и события

Гастрофестиваль состоялся на Лыбедском бульваре в Рязани

В рамках программы прошел кулинарный конкурс «Мама, Папа, Я — кулинарная семья», на котором семейные команды готовили окрошку, мастер-классы от рязанских шеф-поваров по приготовлению блюд рязанской кухни из локальных продуктов с последующей дегустацией.
Общество

Программу по повышению рождаемости продлили до 2030 года в Рязанской области

Документ также определяет целевые показатели рождаемости по области. Так, к концу 2025 года ранее утвержденный показатель в 7 000 новорожденных заменили на 6226 новорожденных.
Общество

Происшествия

В лесу в Рязанской области пропал 81-летний Виктор Еськов

Мужчина ушел в лес 29 августа и не вернулся. В день пропажи был одет в камуфляжные штаны, синюю с белым куртку и черные сапоги.
Общество

Лестница, ведущая с улицы Свободы на Лыбедский бульвар, находится в аварийном состоянии, проход закрыт

Проход на лестницу закрыли для избежания несчастных случаев, так как лестница находится в аварийном состоянии и проходить по ней небезопасно.