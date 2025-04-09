Mash: Кристину Асмус со скандалом выгнали со съемок сериала

Актрису Кристину Асмус со скандалом выгнали со съемок сериала «Склиф», в котором она играет главную роль, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, 36-летняя актриса систематически срывала график, конфликтовала с коллегами по площадке и создавала токсичную атмосферу.

«Асмус отстранили от съемок сериала даже несмотря на то, что они еще не завершен», — говорится в публикации.

Собеседники Mash уточнили, что артистка не смогла найти общий язык с актером Матвеем Лыковым. Кроме того, она затягивала смены, просила менять сцены и сценарий.

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При этом, как утверждается, Асмус требовала указать ее в титрах как креативного продюсера.