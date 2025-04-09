Mash: Кристину Асмус со скандалом выгнали со съемок сериала

Актрису Кристину Асмус со скандалом выгнали со съемок сериала «Склиф», в котором она играет главную роль, пишет Mash.
По данным телеграм-канала, 36-летняя актриса систематически срывала график, конфликтовала с коллегами по площадке и создавала токсичную атмосферу.
Собеседники Mash уточнили, что артистка не смогла найти общий язык с актером Матвеем Лыковым. Кроме того, она затягивала смены, просила менять сцены и сценарий.
При этом, как утверждается, Асмус требовала указать ее в титрах как креативного продюсера.