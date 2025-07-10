Mash: девушка Старовойта съехала из их дома в Подмосковье

Предполагаемая возлюбленная бывшего министра транспорта Романа Старовойта Полина Копылова вынужденно съехала из их дома в Подмосковье в гостиницу, пишет Mash.
По данным телеграм-канала, всю недвижимость, в которой жила девушка, опечатали правоохранители.
Утверждается, что Копылова хотела бы вернуться в Курск, но ей намекнули, что «это может быть опасно».
Ранее сообщалось, что жители Курской области назвали 25-летнюю девушку «первой леди». Она занималась модельным бизнесом. Она была первой из близких, кто приехал опознать Старовойта в Одинцово, где он, предположительно, покончил с собой.
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