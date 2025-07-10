Mash: девушка Старовойта съехала из их дома в Подмосковье

Предполагаемая возлюбленная бывшего министра транспорта Романа Старовойта Полина Копылова вынужденно съехала из их дома в Подмосковье в гостиницу, пишет Mash .

По данным телеграм-канала, всю недвижимость, в которой жила девушка, опечатали правоохранители.

«Сама Полина в общении с близкими товарищами говорит, что «не воровала деньги» и была не в курсе дел Старовойта», — говорится в публикации.

Утверждается, что Копылова хотела бы вернуться в Курск, но ей намекнули, что «это может быть опасно».

Ранее сообщалось, что жители Курской области назвали 25-летнюю девушку «первой леди». Она занималась модельным бизнесом. Она была первой из близких, кто приехал опознать Старовойта в Одинцово, где он, предположительно, покончил с собой.