Mash: артистка ансамбля МВД умерла в Москве после изнасилования

В Москве умерла артистка ансамбля МВД «Песни и танцы — Горница» после избиения и изнасилования, пишет Mash.
По данным телеграм-канала, 38-летняя женщина неделю скрывала, что на нее напали в своей же квартире в Щербинке.
На днях она приехала к подруге с синяками на теле. Из-за них она пропустила выступление. Спустя пару дней ей стало плохо.
Остальные подробности она планировала сообщить силовикам позднее, но не успела.
По предварительной версии, причиной смерти стал осложненный перелом ребер. У артистки осталась 11-летняя дочь.
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