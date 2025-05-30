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Mash: артистка ансамбля МВД умерла в Москве после изнасилования

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Изображение от freepik
Новости России

Mash: артистка ансамбля МВД умерла в Москве после изнасилования

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В Москве умерла артистка ансамбля МВД «Песни и танцы — Горница» после избиения и изнасилования, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, 38-летняя женщина неделю скрывала, что на нее напали в своей же квартире в Щербинке.

На днях она приехала к подруге с синяками на теле. Из-за них она пропустила выступление. Спустя пару дней ей стало плохо.

«Уже в больнице, куда приехали полицейские, артистка рассказала: за неделю до этого ее избили и изнасиловали прямо у нее в квартире в Щербинке», — говорится в публикации.

Остальные подробности она планировала сообщить силовикам позднее, но не успела.

По предварительной версии, причиной смерти стал осложненный перелом ребер. У артистки осталась 11-летняя дочь.

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