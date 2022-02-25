Мартынов день 26 февраля: народные приметы и что нельзя делать

26 февраля православные христиане вспоминают преподобного Мартиниана Кесарийского. Он – известный отшельник и аскет, избравший для себя путь молитвы и поста. Находясь в пустыне, он получил дар исцеления. А однажды, попав под чары блудницы, ступил босяком на раскалённые угли, чтобы побороть искушение.

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В народе день памяти святого называют Мартыновым днём, на русский лад. Сегодня принято молиться Господу с просьбой помощи в борьбе с разного рода соблазнами, в поддержании супружеской верности, в защите от огня.

Что можно и что нельзя делать 26 февраля

В Мартынов день наши предки считали доброй традицией уборку в доме. Считалось, порядок приносит мир и гармонию в семью.

Люди с плохим зрением в ночь на 26 февраля выходили на улицу и смотрели на звёзды. Считалось, что такой обряд помогает побороть проблемы с глазами.

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В этот день наступает благоприятное время для того, чтобы избавиться от недугов или порчи. Для этого читают определённые заговоры. Например, многие из них помогают побороть последствия ожогов.

Сегодня нельзя заниматься рукоделием. Это к несчастью.

Народные приметы 26 февраля

Если оттепель на Мартынов день, то вся весна будет тёплой;

Чистое звёздное небо ночью сулит большой урожай хлеба;

Поют синицы – к ранней весне;