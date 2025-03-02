Мартовская погода готовит сюрпризы рязанцам

В начале марта в Центральной России, куда входит и Рязанская область, средняя температура воздуха ожидается на 3–5° выше климатической нормы. Об этом пишет портал центра погода «Фобос» «Метеовести».

Такие температуры приведут к окончательному разрушению снежного покрова и могут создать условия для наступления метеорологической весны.

В середине месяца тёплая аномалия немного ослабнет, однако похолодание будет кратковременным. К концу марта синоптики вновь прогнозируют резкое потепление.

Реклама

По данным Гидрометцентра, днём в воскресенье, 2 марта, в Рязани ожидается 1 градус тепла, возможны небольшие осадки при слабом юго-западном ветре.

Ночью в понедельник похолодает до минус 3 градусов, а уже днём 3 марта ожидается 2 градуса тепла. Временами возможны небольшие осадки, ветер сменится на западный.