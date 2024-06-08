Маршрутную карту для кинематографистов разработали в Касимове

Касимов уже на протяжении многих лет является площадкой для съёмок фильмов и сериалов. Только за последнее время в них участвовали Гоша Куценко, Александр Петров, Наташа Королёва, Ирина Пегова, Олег Фомин и другие звезды кинематографа. Сами жители города также снимаются в массовых сценах.

Учитывая это, администрация города подготовила маршрутную карту для кинематографических групп. Идея создания такой карты принадлежит главе администрации муниципалитета Ивану Бахилову. В ней подробно описаны возможные локации для съёмок, контакты собственников, либо пользователей объектов. Расписана процедура согласования съёмок с различными органами и структурами, указаны контакты для проживания и питания съёмочных групп. Карта также содержит форму заявки для съёмок и опросный лист, где указываются контакты ответственного лица от съёмочной группы, необходимые локации, время съёмок, количество членов группы, сюжет фильма или телепередачи, другие данные. В качестве одного из условий съёмок значится проведение творческого вечера, где создатели и актёры фильма пообщаются с жителями города.

– Внедрение карты поможет сузить рамки поиска подходящих локаций для съёмок фильмов и облегчит выполнение задач, поставленных перед кинематографистами. Объекты, где проходили киносъёмки, в дальнейшем смогут составить новый туристический маршрут «По следам киногероев». А творческие встречи режиссёров и актёров с касимовцами сделают процесс съёмок ближе и понятнее для жителей города, – говорит заместитель главы администрации Касимова Мария Тукмакова.



Добавим, что недавно в Касимове проходили съёмки фильмов «Почтарь» и «Один хороший день». Всего же в Касимове снято около трёх десятков фильмов. В их числе – «Тучи на Борском», «Найди меня, Лёня», «Инкогнито из Петербурга», «Мусульманин», «Канадский алкоголик», «Не надо печалиться», «Дорога к морю», «Батальоны просят огня», «Иванов», «Блаженная», «Дочь», «Штрафник», «Сокровища партизанского леса», сериал «Баренцево море».

Фото из сообщества «Типичный Касимов» в ВК