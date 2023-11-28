Маршрут троллейбуса №3 в Рязани продлят до улицы Новоселов

Рязанский троллейбус №3 будет ходить до улицы Новоселов. Об этом сказал глава администрации Рязани Виталий Артемов на заседании областного правительства во вторник, 28 ноября.

Продление маршрута призвано повысить транспортную доступность активно развивающегося микрорайона Дашково-Песочня.

Для того, чтобы обеспечить функционирование троллейбуса, необходимо установить 100 опор и построить около 3,5 километров контактной сети. Проект будет разработан в первой половине 2024 года.

Губернатор Рязанской области Павел Малков отметил, что для развития общественного транспорта важно не только поменять автопарк, но и продлить маршруты и выстроить систему их работы.