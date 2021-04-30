16.1 C
Рязань
Пятница, 30 апреля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Маршрут троллейбуса №12 изменится в Брянске с 1 мая по 1 июня

Елена Лобанова
- Advertisement -

С 1 мая в Брянске изменится маршрут троллейбуса №12. Об этом сообщили в группе ВК «Брянское троллейбусное управление«. 

Такое решение приняли из-за капитального ремонта на улице Ульянова. В частности, работы будут проводить на участке от остановки «Музей братьев Ткачевых» до остановки «Типография». 

В связи с этим маршрут троллейбуса №12 «Телецентр — Камвольный к-т» меняет маршрут. При движении на «Камвольный к-т» транспорт проследует через улицу Куйбышева. В обратном направлении маршрут №12 будет работать без изменений.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,536ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]