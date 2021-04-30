Маршрут троллейбуса №12 изменится в Брянске с 1 мая по 1 июня

- Advertisement -

С 1 мая в Брянске изменится маршрут троллейбуса №12. Об этом сообщили в группе ВК «Брянское троллейбусное управление«.

Такое решение приняли из-за капитального ремонта на улице Ульянова. В частности, работы будут проводить на участке от остановки «Музей братьев Ткачевых» до остановки «Типография».

В связи с этим маршрут троллейбуса №12 «Телецентр — Камвольный к-т» меняет маршрут. При движении на «Камвольный к-т» транспорт проследует через улицу Куйбышева. В обратном направлении маршрут №12 будет работать без изменений.