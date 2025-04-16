Марочко: Украинские войска отступили на вторую линию обороны под Купянском

Подразделения украинской армии оттянули часть сил и средств на вторую линию обороны в районе Купянска Харьковской области. Причиной стало усиленное давление со стороны российских войск, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, в результате серии атак со стороны Вооружённых сил РФ в районах населённых пунктов Лозовая и Зелёный Гай украинские формирования провели перегруппировку и отошли на запасные позиции.

— Межпозиционное пространство на отдельных участках фронта увеличилось до трёх километров. Это стало следствием тактического отступления украинских войск под натиском российских подразделений, — отметил эксперт.

Он добавил, что военнослужащие ВСУ периодически появляются в так называемой серой зоне, но восстановить утраченные рубежи им не удаётся. По словам Марочко, этому мешает активная работа российских беспилотников и артиллерии, контролирующих местность между позициями сторон.

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Ранее в Минобороны РФ сообщали об увеличении интенсивности боевых действий на харьковском направлении. Купянское направление продолжает оставаться одной из ключевых точек боевого соприкосновения в зоне СВО.