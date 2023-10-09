Марочко сообщили о массовой бессмысленной гибели бойцов ВСУ из-за командования

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в телеграм-канале сообщил о бессмысленной массовой гибели бойцов ВСУ на Купянском направлении. По его словам, отступать боевикам запретило украинское руководство.

— В ходе нашей маневренной обороны и контратакующих действий в районах населенных пунктов Новоселовское, Синьковка, Петропавловка ВС РФ удалось частично взламывать оборону противника и захватить ряд украинских позиций, — пишет Марочко.

В траншеях российские военные обнаружили множество трупов. Анализ переговоров на закрытых частотах позволил сделать вывод, что отступать бойцам ВСУ запретило руководство.

По словам Марочко, украинские подразделения утратили боеспособность, российские имели численное преимущество. Отступить и сохранить жизни, бойцам ВСУ запретили командиры. По его мнению, командование украинских сил осознавало бесперспективность подобной обороны.