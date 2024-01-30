Мармакс: в резиденции «Медный» заканчивается строительство коммерческого этажа

В резиденции «Медный» от девелоперской компании «Мармакс» активными темпами продолжаются строительные работы — уже сейчас завершается возведение коммерческого этажа, и команда выходит на строительство второго этажа. Комплекс находится в самом центре Рязани и завершит облик квартала, который застраивается с целью создания новой достопримечательности города.

Помимо этого, на территории продолжаются работы по организации строительной площадки — производится обустройство нового штаба строительства, устройство временных дорог и складских площадок и временное подключение к инженерным сетям. Работы по производству вертикальной гидроизоляции подземного паркинга выполнены на 46%, процесс обратной засыпки пазух котлована завершен на 38%. Устройство монолитных конструкций первого этажа завершено на 72%, второй этаж — 2%.

«Строительство комплекса идет в соответствии с заданным графиком. Для нашей компании — это важный проект, имеющий один из лучших адресов в центре города и соединяющий в себе все преимущества современной жизни. Более того, комплекс станет уникальным и в части планировочных решений, в числе которых эксклюзивные варианты — пентхаусы с каминами, видовые квартиры с панорамой на центральные достопримечательности, а также лоты с террасами», — отмечают в пресс-службе «Мармакс».

Резиденция «Медный» — проект, который органично вписывается в архитектурную концепцию квартала, а фасадное остекление добавляет эстетики, надежности и энергоэффективности. На территории будет реализован двор-сад с ландшафтным дизайном, детскими площадками и зоной воркаут, а также в комплексе появится подземный паркинг. На первых этажах расположатся все необходимые бытовые сервисы, магазины и кофейни. Инфраструктурную составляющую дополнят коворкинг, детская игровая, а также собственный тренажерный зал. Отдельное внимание девелопер уделил созданию лобби, которые будут представлять собой просторные помещения с дизайнерской мебелью, картинами художников, малыми архитектурными формами и панорамными окнами. Примечательна и транспортная доступность проекта — на машине до центральных улиц города можно добраться всего за несколько минут, не более 7 минут пешей прогулки займет маршрут до главной туристической улицы города, а за 10 минут можно дойти до городских парков, Лыбедского бульвара и знаменитых памятников архитектуры.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройства, а также профессиональной команде, компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.

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