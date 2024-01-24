«Мармакс»: ТОП-5 трендов загородной недвижимости 2023 года

Специалисты девелоперской компании «Мармакс» выделили ТОП-5 трендов загородной недвижимости в 2023 году. Компания также является амбассадором собственных новшеств – сейчас в реализации команды находится первый в Рязани уникальный загородный проект, сочетающий в себе сразу три формата жилья.

Первым выделенным трендом стала оптимизация размеров участка и самого объекта – средняя площадь частного дома на сегодняшний день варьируется от 150 до 200 кв. м. Жизнь на природе не теряет своей востребованности, но само пространство становится гораздо более функциональным – большую долю спроса занимают таунхаусы, за счет комфортного распределения площади, наличия отдельного входа и собственного земельного участка.

Ипотека при покупке любого сегмента жилья остается драйвером спроса, сейчас с преимущественным акцентом на адресные программы. По данным компании «Мармакс», доля сделок с ипотекой в загородном сегменте за год выросла на 60%. Преимуществом остается и то, что многие объекты сдаются уже с готовой отделкой, благодаря чему ремонт можно включить в сумму кредита.

Интеграция с природой – является третьим трендом, особенно важным для жителей мегаполиса. И здесь акцентом становится не только сама локация, но и благоустройство с использованием ландшафтного дизайна, природных материалов в строительстве, грамотное озеленение и организация досуговых зон.

Панорамное остекление уже давно стало критерием не только новостроек. Помимо эстетической составляющей – в виде панорамного вида на природное окружение, преимуществом становится большое количество естественного света, множество идей для интересного дизайна и визуальное увеличение пространства.

ТОП-5 закрывает масштабная автоматизация загородных поселков – для покупателей остается важным наличие автоматизированного контроля освещенности, видеонаблюдение за территорией, а также интеграция других современных систем.

— Новая резиденция загородной жизни «Поляна» объединила в себе не только все современные тренды, но и разные форматы жилья – таунхаусы с патио и личной эко-парковкой, дома, а также квартиры. Продуманная территория представит собой максимально комфортную среду с фитнес-залом, семейным кафе, магазинами и аптеками, а также зонами для отдыха и коворкинга. В рамках благоустройства появится более 9 км пешеходных дорожек, 22 500 кв. м озеленения, а также более 700 парковочных мест, — отмечает Роман Морковкин, руководитель проектов загородной недвижимости девелоперской компании «Мармакс». — Проект станет привлекательным и с точки зрения инвестиций – он находится в самом популярном туристическом направлении Рязанской области. Добраться до города можно за 15 минут, рядом с комплексом находится развлекательный центр «В некотором царстве», Экопарк «Поляны» и другие интересные локации. Благодаря такому расположению стоимость недвижимости будет постоянно повышаться.

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