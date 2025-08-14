Четверг, 14 августа, 2025
«Мармакс» создаст новый городской сквер в центре Рязани

Девелоперская компания «Мармакс» приступает к благоустройству сквера перед резиденцией «Медный» в центре Рязани на пересечении улиц Пролетарская и Чапаева. Проект направлен на создание комфортной и эстетически привлекательной городской среды.

Благоустройство территории вдоль улицы Пролетарской предполагает высадку более 80 новых деревьев и кустарников на площади свыше 2 500 м², установку напольных шахмат и обустройство зон отдыха. Кроме того, рассматривается техническая возможность установки сухого фонтана.  Пространство будет гармонично интегрировано в существующий архитектурный ансамбль района, где уже построены жилые комплексы «Достояние» и «Наследие», а также возводится городской квартал «Манхэттен» от «Мармакс».

Ранее девелопер уже благоустраивал сквер на ул. Горького рядом с клубным домом «Легенда Горького» — обновил грунт и высадил газонную траву, установил урны, дизайнерские скамейки и фонари с теплым светом, обустроил тротуары по периметру и внутренние дорожки, а также детскую площадку. Это пространство доступно для всех жителей города —здесь комфортно гулять с колясками, в жаркую погоду можно отдыхать в тени деревьев, а в вечернее время освещено и безопасно.

Девелоперская компания «Мармакс» обладает опытом в благоустройстве общественных пространств и закрытых дворов-парков, интегрируя в своих проектах жилую среду, городской и природный ландшафт. В парковом квартале «Голландия» девелопер благоустроил прилегающую территорию вдоль Касимовского шоссе и создал для резидентов двор-парк площадью более 1 гектара, где высадил свыше 11500 растений; на крыше комплекса «Наследие Современности» — террасу с озеленением и панорамным видом на город, а в «Достоянии на Чапаева» — первый в городе двор-галерею, расположенный на стилобате, в котором высадил около 200 деревьев, более 1000 кустарников и 450 многолетних растений. Кроме того, девелопер выложил клинкерной плиткой все пешеходные и парковочные зоны и перенес линии электропередач и инженерных сетей под землю, что положительно сказалось на комплексном восприятии ансамбля.

 «В своих проектах «Мармакс» уделяет особое внимание благоустройству и озеленению городских пространств. Новый городской сквер у резиденции «Медный» сформирует ландшафтный акцент в центре Рязани и станет еще одним местом притяжения, добавив новые сценарии культурного отдыха для рязанцев и гостей города», — отметили в пресс-службе девелоперской компании «Мармакс».

