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Общество

«Мармакс» реализует тренды современного жилищного строительства в новых проектах в Рязани

Алексей Самохин

Госдума рекомендовала Минстрою РФ рассмотреть вопрос стимулирования малоэтажного строительства для семей с детьми. Соответствующий проект постановления в палату парламента внес Комитет Государственной думы по защите семьи по итогам правительственного часа о приоритетах в реализации демографической политики.

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рекомендовано рассмотреть вопрос стимулирования малоэтажного строительства для семей с детьми. Малоэтажная застройка с развитой инфраструктурой может способствовать повышению рождаемости, поделилась мнением глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она отметила, что люди не хотят жить в регионах из-за отсутствия современной развитой инфраструктуры. По словам Останиной, молодые семьи хотят обеспечить своим детям такой же уровень развития, как в столице, где доступны многочисленные возможности для занятий спортом и творчеством.

Государственная инициатива о переходе от высотного строительства к малоэтажным форматам находит прямое отражение в проектах «Мармакс». Девелопер опережает тренды, создавая проекты, которые отвечают современным требованиям к качеству жизни и формируют комфортную городскую среду.

Жилой квартал «Дягилев» в Рязани воплощает концепцию современной малоэтажной застройки. Проект реализуется на улице Забайкальской и предлагает жителям района принципиально новый уровень комфорта и высокие стандарты качества «Мармакс» по доступным ценам. В жилом квартале «Дягилев» строятся четыре 9-этажных дома, а в 29 квартирах жилого квартала будут террасы. Особое внимание здесь уделяется безопасности: территория закрыта от посторонних, реализована концепция «Двор без машин», что создает идеальные условия для жизни семей с детьми.

«Мармакс» реализует тренды современного жилищного строительства в новых проектах в Рязани Государственная инициатива о переходе от высотного строительства к малоэтажным форматам находит прямое отражение в проектах «Мармакс».

В загородной резиденции «Поляна» «Мармакс» объединил преимущества городской инфраструктуры и жизни в окружении природы. Малоэтажный проект включает таунхаусы с патио и личной эко-парковкой и три многоквартирных 4-этажных дома с благоустроенной территорией. «Поляна» расположена в 15 минутах от центра города в окружении соснового леса, обеспечивая резидентам чистый воздух и экологичную среду. При этом вся необходимая городская инфраструктура — школа, магазины и кафе — уже есть в шаговой доступности, а дополняют окружение популярные туристические объекты.  Салон красоты и фитнес-центр появятся на территории загородной резиденции,  расширив инфраструктуру для комфортной жизни.

«Мы видим растущий запрос на качественные малоэтажные проекты и традиционно стремимся предложить жителям Рязани современные форматы комфортного проживания, отдавая приоритет созданию безопасной среды и качеству жизни резидентов. Проекты «Мармакс» — это превосходящий ожидания продукт, который отвечает всем требованиям современного человека. Жилой квартал «Дягилев» и загородная резиденция «Поляна» — яркие примеры того, как можно совместить современные требования к объектам жилой недвижимости с принципами качественного городского планирования»», — отмечает Анна Терехова, директор по продажам девелоперской компании «Мармакс».

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