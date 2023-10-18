Мармакс провел урбан-тур для девелопера из Пензы

Девелоперская компания «Мармакс» провела урбан-тур для строительной группы «Рисан» из Пензы. Такая практика уже давно стала важной частью деятельности компании – это позволяет игроку рынка делиться уникальными решениями и опциями комфорта с коллегами, транслируя их на разные города России. Для изучения лучших кейсов девелоперского сообщества девелопер также участвует в отраслевых мероприятиях, включая Форум недвижимости «Движение», конференцию Mallpick и многое другое.

В рамках экскурсии специалистам компании «Рисан», в составе 22 человек, представили сразу 3 проекта – жилой комплекс «Голландия», «Достояние» и «Наследие современности». При этом особое внимание было уделено проекту «Голландия» — в данном комплексе реализовано масштабное благоустройство с большим парком площадью более 1 га с ландшафтным дизайном и многоуровневым освещением, а также концепцией «4 сезона». На проекте «Наследие современности» были продемонстрированы панорамное остекление, сквозные входные группы, коворкинг, игровая комната, и терраса с озеленением на крыше – с видом на исторический центр.

«Нашу компанию представлял не только генеральный директор Юрий Юров, но и продакт-менеджер, менеджер по продукту, а также директор по маркетингу. Это позволило нам полноценно погрузить коллег в наш продукт, продемонстрировав его совершенно с разных сторон. В рамках урбан-тура получилось показать, как грамотно разработанные фасадные решения меняют город, сколько жизненных сценариев можно интегрировать в каждый из проектов, а также как помогает в строительстве внедрение современных технологий. Более того, мы поделились практикой благоустройства городских территорий для жителей – с точки зрения архитектуры, высоких стандартов проектирования и наполнения инфраструктурой – это важнейшие факторы, напрямую влияющие на формирование качественной городской среды», подчеркнули в девелоперской компании «Мармакс».

«Мармакс» – амбициозный и талантливый региональный девелопер. В его проектах ярко прослеживаются все современные тренды, гармоничное сочетание комфорта и функциональность решений. Использование качественных дорогостоящих материалов олицетворяет стремление команды быть в числе лидеров строительной отрасли, а ландшафтный дизайн и подход к озеленению территории вызывает особый восторг. Очень важно, что команда Мармакс, как и строительная группа «Рисан», не забывает о жителях и после выдачи ключей. В проектах предусмотрен фитнес-зал, коворкинг, детские и игровые комнаты, за функционированием которых следит собственная управляющая компания», — прокомментировал Лисовол Сергей, генеральный директор строительной группы «Рисан».

Для компании Мармакс это уже не первый урбан-тур, за последние полтора года к девелоперу приезжали более 20 делегаций, представителей застройщиков со всей страны.

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