Мармакс планирует масштабировать количество электрозарядных станций в Рязани

В России постоянно увеличиваются продажи электрокаров – на данный момент доля парка составляет 10%, эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение показателя. Вслед за этим растет число электрозарядных станций: за несколько лет практически вдвое. Девелоперы также принимают участие в развитии электротранспорта: в компании «Мармакс» предусмотрели возможность масштабирования количества зарядных станций в своих проектах.

«Полноценный переход на «зеленый» транспорт требует долгого времени, ведь даже при позитивной динамике появления зарядных станций мы еще далеки от наличия достаточной массы, особенно это касается регионов. Также очень важно продолжать грамотно развивать инфраструктуру для обслуживания такого транспорта. В приоритете нашей компании – преобразование города для жителей и создание современных и актуальных проектов. Поэтому мы продолжим уделять внимание развитию «зеленого» направления», — прокомментировали в девелоперской компании «Мармакс».

На данный момент девелопер прорабатывает вопрос оснащения электрозарядными станциями подземного паркинга своего нового проекта – Арт Кварталы. Сейчас закладывается техническая возможность для реализации этого решения.

Новый комплекс бизнес-класса Арт Кварталы находится в нескольких минутах от площади Театральной на улице Есенина. В проекте представлено два формата домов – урбан виллы с террасами и открытыми балконами, а также высокие дома с монументальным фронтом застройки и акцентными общественными площадями снаружи, которые станут доминантой квартала. Особенностью квартала станет концепция mixed-use, которая объединит в себе сразу несколько разных пространств. На первых этажах откроются офисы, супермаркеты, брендовые магазины, рестораны и культурные пространства. В комплексе также появится соседский центр, где резиденты смогут общаться и интересно проводить время, организовывать праздники, поиграть в игровой зоне или спокойно поработать в зоне коворкинга.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройства, а также профессиональной команде, компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.

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