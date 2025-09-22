Понедельник, 22 сентября, 2025
24.7 C
Рязань
Экономика и бизнес

«Мармакс» юридически закрепил статус учредителя в Ассоциации «Клуб продуктовых девелоперов Наследие»

Анастасия Мериакри

Общее собрание Клуба продуктовых девелоперов «Наследие» состоялось в рамках IV Саммита застройщиков России. На заседании представители девелоперских компаний приняли решение о создании Ассоциации «Клуб продуктовых девелоперов «Наследие»» и утвердили ключевые документы. Президентом Ассоциации на пять лет избран руководитель ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик.  

Таким образом, девелоперская компания «Мармакс» официально закрепила свой статус учредителя в Ассоциации, став единственным представителем рязанского региона. Профессиональное сообщество объединило ведущие девелоперские компании России, которые ставят целью ускорение обновления облика российских городов и развитие культуры продуктового девелопмента.

Основными целями работы Клуба заявлены развитие продуктового подхода в девелопменте — от внедрения общепризнанной классификации новостроек и разработки продуктовых стандартов до изучения лучших практик, а также формирование нового профессионального мышления и влияние на отраслевую повестку.  

«Мармакс» активно участвует в разработке федеральных стандартов качества жилой недвижимости и городской инфраструктуры, а также выступает за развитие культуры продуктового девелопмента. Это полностью соответствует философии компании — создавать комфортную городскую среду, трансформируя облик современных городов с учетом потребностей их жителей», — отметили в пресс-службе девелоперской компании.

Реклама: СЗ «Преображение», ИНН: 6234091205, erid: 2Vtzqv5bXXa

Самые читаемые материалы

Семья и отношения

Осенние свадьбы: Рязанский ЗАГС показал фото молодоженов уходящей недели

К пожеланиям присоединились рязанцы в комментариях к публикации.
Новости России

Зеленскому «поплохело»: что происходит на Харьковском направлении

Военкоры и анонимные источники сообщают о возможном взятии Харькова, массированных ударах по украинской инфраструктуре и подготовке «секретного плана» по молниеносной победе.
Культура и события

В Рязани и области масштабно отметят 130-летие со дня рождения Сергея Есенина

Более 30 культурных площадок объединят десятки мероприятий: от научных конференций до концертов и театральных постановок. Вход на все события свободный.
Новости России

ВСУ не смогли деблокировать окруженные группы 57-й и 127- бригад — РИА Новости 

Источник агентства заявил, что за минувшие сутки противник дважды пытался прорвать окружение, но безуспешно.
Погода

Рязанцев ждет резкое похолодание: ученый рассказал о погоде на ближайшие дни

В понедельник, 22 сентября, рязанцам повезет с погодой последний раз – севернее региона, через Белое море, будет проходить крупный и активный циклон, он обратится к Центру России своим теплым сектором.

Последние новости

Происшествия

Жителя Скопина подозревают в организации и проведении азартных игр

По данным следствия, в июне 2025 года в нежилом помещении одного из жилых домов Скопина местный житель незаконно организовал и проводил азартные игры
Спорт

Рязанские спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях по дзюдо и греко-римской борьбе

В рязанской Академии единоборств 20 и 21 сентября прошли Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по дзюдо среди юниоров и юниорок в возрасте до 18 лет.
Спорт

Студент из Рязани завоевал три золотых медали на Чемпионате высоких технологий

Соревнования прошли в Великом Новгороде в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».
Религия

В Рязани пройдет презентация книги митрополита Марка в рамках фестиваля «Читающий мир»

Этот труд представляет собой научно-популярный комментарий автора на Евангелие от Иоанна, сочетающий раскрытие филологических особенностей древнегреческого текста и церковной традиции понимания богословского смысла.
Происшествия

Экс-руководителя Михайловского ЗАГСа признали виновной по семи эпизодам получения взяток

С ноября 2023 года по декабрь 2024 года осужденная предлагала физическим лицам внесение сведений по исправлению неточностей в электронной базе актов ЗАГС за денежное вознаграждение.
Происшествия

Попавшего в ДТП рыбновского чиновника отстранили от должности главы администрации поселения

Причиной этого названа трагическая ситуация, произошедшая на 3-м километре автодороги Рыбное — Константиново.
Происшествия

Во время пожара в Рязани эвакуировали 15 человек

В 13:10 стало известно о загорании комнаты в доме по улице Энгельса.
Новости России

Выпившая мать упала на осколки стекла вместе с ребёнком в Ростове-на-Дону 

По словам хозяйки квартиры, где женщина отдыхала, она выпила алкоголь, хотя принимала несовместимые с ним лекарства.