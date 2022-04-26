Мармакс анонсировал заключение договоров бронирования с IT-специалистами

В 2022 году правительство России выделит 1,5 млрд руб. из резервного фонда на субсидирование льготной ипотеки специалистам, которые работают в IT-компаниях.

- Реклама -

Компания Мармакс анонсировала заключение договоров бронирования с фиксацией цены для специалистов IT-отрасли.

Ранее бронирование позволяет зафиксировать цену, по договору бронирования она не изменится, если даже компания будет повышать цены, а также на раннем этапе пул квартир для выбора больше, отметила коммерческий директор девелопера Валерия Русакова.

В пресс-службе компании отметили, что Сбербанк проинформировал: с 27 апреля запускается прием заявок на федеральную программу кредитования «ипотека для IT». Процентная ставка в соответствии с проектом Постановления правительства – не более 5 % годовых.

- Реклама -

Максимальная сумма кредита — до 9 млн руб. включительно, если объект расположен находится в городе с численностью до 1 млн человек.

Проекты компании Мармакс предоставляют резидентам комфортную среду для жизни. Все жилые комплексы включают в себя: приватные зоны для отдыха, собственный двор-сад, а также многообразие клубных опций, таких как соседский центр, фитнес-зал, детская игровая комната, коворкинг, доступ в супермаркет на лифте и многое другое.

Концепция пятиминутный город и максимально продуманная внутренняя инфраструктура жилых комплексов позволяет работать, не покидая пространство жилого комплекса при этом не оставаться в пределах своей квартиры. Наши жители не тратят время в пробках, все необходимое есть в жилых комплексах, отметила руководитель отдела продаж Терехова Анна.