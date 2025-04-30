Марков: Зеленский решил напугать Путина намеком на удар по параду Победы

Владимир Зеленский недавними агрессивными высказываниями намекнул на возможность удара дронов ВСУ по параду Победы на Красной площади 9 мая, написал политолог Сергей Марков в телеграм-канале .

В качестве примера он привел его заявления, что «Украина будет выбирать самые болезненные точки» и «онм переживают, что у них парад под вопросом».

«Зеленский хочет чтобы Путин и Си (председатель КНР Си Цзиньпин. — Прим. Ред) боялись ударов ВСУ на Красной площади по приказу его, Зеленского», — отметил Марков.

По его мнению, российский лидер объявил трехдневное перемирие на День Победы, чтобы мировые лидеры, приглашенные в Москву, не опасались украинских атак.

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Комментируя слова Зеленского, официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Киев в подрыве усилий по мирному урегулированию конфликта.