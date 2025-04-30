Среда, 30 апреля, 2025
8.9 C
Рязань
Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Новости России

Марков: Зеленский решил напугать Путина намеком на удар по параду Победы

powder

Владимир Зеленский недавними агрессивными высказываниями намекнул на возможность удара дронов ВСУ по параду Победы на Красной площади 9 мая, написал политолог Сергей Марков в телеграм-канале.

В качестве примера он привел его заявления, что «Украина будет выбирать самые болезненные точки» и «онм переживают, что у них парад под вопросом».

«Зеленский хочет чтобы Путин и Си (председатель КНР Си Цзиньпин. — Прим. Ред) боялись ударов ВСУ на Красной площади по приказу его, Зеленского», — отметил Марков.

По его мнению, российский лидер объявил трехдневное перемирие на День Победы, чтобы мировые лидеры, приглашенные в Москву, не опасались украинских атак.

Реклама

Комментируя слова Зеленского, официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Киев в подрыве усилий по мирному урегулированию конфликта.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.