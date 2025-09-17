Среда, 17 сентября, 2025
«Марко Молл» стал финалистом премии NATMALL Awards 2025

Торгово-развлекательный центр «Марко Молл» вошел в топ-3 премии NATMALL Awards 2025 в номинации «Лучшая реконцепция торгового объекта». Церемония награждения престижного конкурса в сфере коммерческой недвижимости и ретейла состоялась в пространстве «Яровит Холл» в Москве 16 сентября.

В этом году в экспертный совет Премии вошли ведущие специалисты отрасли — представители компаний NF Group, RRG, «Магазин Магазинов», Lynks Property Management и пр., топ-менеджеры торговых сетей «Лэтуаль», «Спортмастер», Gloria Jeans, Henderson и другие эксперты. Выбор лучших проектов проходил в два этапа: онлайн-голосование, по итогам которого в каждой номинации сформировался шорт-лист из трех финалистов, и голосование членов жюри. В 2025 году «Марко Молл» вошел в число финалистов премии.

Инвестиционно-строительная группа «Мармакс» приобрела объект в 2022 году и в период 2023-2024 годов провела масштабный ребрендинг, реконцепцию и реновацию торгово-развлекательного центра, чтобы создать современное функциональное пространство — новый центр притяжения на карте города, актуальный для посетителей разного возраста.

В основу идеи реконцепции легло создание дополнительных сервисов и комфортной среды. Реконцепция проводилась в рамках действующего торгового центра и включила масштабную реновацию фудкорта, атриумов, торговой галереи и фасадов. В зоне фудкорта было создано современное стильное пространство, отвечающее актуальным архитектурным трендам. Одним из обновлений, созданных с нуля, стала просторная гардеробная с декоративными светильниками и диванами.

Атриумные пространства «Марко Молла» получили новое смысловое наполнение. В одном из них создан детский бесплатный плейхаб площадью более 200 м2, вокруг которого расположилась галерея детских магазинов. Рядом с плейхабом оборудованы зоны отдыха. В рамках реконцепции открыта новая зона информации, обновлены санузлы, комната матери и ребенка, обновлена цветовая гамма входных групп здания, вывесок с новым логотипом и названием ТРЦ.

На входе «Марко Молл» установлен самый большой медиафасад в Рязани площадью более 200 м2. В 2024 г. ТРЦ провел 6 крупных акций, 40 мероприятий и реализовал два шоу-проекта. В 2025 году маркетинговая стратегия направлена на дальнейшее укрепление позиций на рынке, привлечение новых арендаторов и целевой аудитории.

«Благодаря реконцепции нам удалось увеличить трафик на 15%, состав арендаторов также расширяется: в 2024 г. в «Марко Молл» появилось еще 16 магазинов. Сегодня мы изучаем возможности открыть в ТРЦ спортивные площадки, фитнес-центр и термальный комплекс, планируем благоустройство внешней территории, парковки, строительство плейхабов и активити-парка – площадки для спорта и отдыха, большой сцены для проведения крупных фестивальных мероприятий. Попадание в число финалистов престижной федеральной премии NATMALL Awards для нас – это признание профессиональным сообществом и подтверждение высоких стандартов проекта, ставшего для региона действительно уникальным», – отметил директор по маркетингу и PR ТРЦ «Марко Молл» Константин Денисов.

