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Культура и события

«Марко Молл» проводит творческую субботу для маленьких рязанцев

Валерия Мединская

Провести субботний день с пользой и обрести новые креативные навыки юные гости «Марко Молл» смогут 7 июня в «Творческой мастерской».

Для детей будут работать несколько площадок, на которых под чутким руководством мастеров дети создадут яркие браслеты, раскрасят летние кепки, приготовят мороженое, нарисуют картину, где вместо традиционных красок будут использовать песок. Завершится субботний детский день в «Марко Молл» воздушным и ярким мыльным шоу.

«Творческая мастерская», 7 июня, 14:30–16:00. Вход — свободный.

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