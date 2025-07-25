«Марко Молл» пригласил рязанцев искупаться в пене в разгар лета 

Летние каникулы — на максимуме, а вместе с ними и время самых ярких детских развлечений в «Марко Молл».

26 июля ТРЦ приглашает любителей самых летних и свежих впечатлений на веселую и увлекательную пенную вечеринку, где каждый гость получит море удовольствия. На празднике можно все: поиграть с друзьями в разноцветных пузырьках, окунуться в море белоснежной пены, и за эти маленькие шалости юных участников мамы точно ругать не будут! На этот летний праздник можно и нужно брать родителей с собой!!!

Площадка ТРЦ в это день станет и танцполом для «пенных па» среди тысяч разноцветных пузырей, и местом челленджера «Не лопни шар», участникам которого, чтобы выйти победителем, предстоит проявить безупречные внимание, аккуратность и координацию. Если же погода будет дождливая, «пенная» вечеринка легко трансформируется в не менее яркое и по-летнему разноцветное мыльное шоу.

26 июля, «Пенная вечеринка», начало в 14:30, вход — свободный, возрастное ограничение: 0+.