«Марко Молл» пригласил юных рязанцев посетить «Шоколадную фабрику» Вилли Вонка

В субботу, 9 августа, ТРЦ «Марко Молл» в Рязани пригласит детей на самый ароматный и вкусный праздник.

Рай для сладкоежек — «Шоколадная фабрика» Вилли Вонка, где много разных вкусностей, а в воздухе витают запахи ванили и корицы. Но случилось непредвиденное: Вилли решил закрыть свое шоколадное детище. Отказаться от такого необдуманного решения и вернуть миру сладости помогут юные гости «Шоколадной фабрики».

Вкусные сюрпризы, сахарная вата, приготовление мороженого и воздушное мыльное шоу — программа праздника не оставит равнодушными никого.

Начало в 14:30, вход — свободный. Возрастное ограничение: 0+.