Пятница, 8 августа, 2025
21.6 C
Рязань
Культура и события

«Марко Молл» пригласил юных рязанцев посетить «Шоколадную фабрику» Вилли Вонка

Алексей Самохин

В субботу, 9 августа, ТРЦ «Марко Молл» в Рязани пригласит детей на самый ароматный и вкусный праздник.

Рай для сладкоежек — «Шоколадная фабрика» Вилли Вонка, где много разных вкусностей, а в воздухе витают запахи ванили и корицы. Но случилось непредвиденное: Вилли решил закрыть свое шоколадное детище. Отказаться от такого необдуманного решения и вернуть миру сладости помогут юные гости «Шоколадной фабрики». 

Вкусные сюрпризы, сахарная вата, приготовление мороженого и воздушное мыльное шоу — программа праздника не оставит равнодушными никого. 

Начало в 14:30, вход — свободный. Возрастное ограничение: 0+. 

Реклама: МК ООО "МАРКО МОЛЛ", ИНН: 3900033974, erid: 2VtzqxXZUN5

Самые читаемые материалы

Общество

Теплоход из Нижнего Новгорода остановился посреди Оки в Рязанской области

Туристам предложили отправиться в один из конечных пунктов — Москву или Нижний Новгород — на автобусах. Другой выход — пересесть на теплоход «Аурум», который следует по этому же маршруту.
Интересное

Вычисливший дату начала СВО гений-математик рассказал, когда всё закончится

Известный провидиц Григорий Кваша утверждает, что мы на пороге завершения СВО и установления нового миропорядка.
Новости России

Попутчица погибшей от чачи семейной пары раскрыла детали трагедии

Семейной паре, выпившей паленую чачу с рынка «Казачий» в...
Экология, природа, животные

Гигантские белые грибы собирают в Рязанской области

Фотографиями находок поделились жители в группе «Грибы и грибники Рязанской области» ВКонтакте.
Новости России

Суд в Сочи арестовал фигурантку дела об отравлении чачей

Согласно материалам дела, обвиняемая совместно с напарницей продавала на рынке «Казачий» спиртосодержащую жидкость, заведомо зная, что она изготовлена неустановленными лицами кустарным способом и не соответствует требованиям безопасности.

Последние новости

Новости Касимова

В Касимовском округе горит магазин

Сообщение о задымлении в кирпичном здании на улице Первомайской поступило 8 августа в 12:23. На месте происшествия работает 7 единиц техники, 21 человек. 
Транспорт и дороги

В Рязани на нескольких улицах приостановили работу платных парковок

В Рязани в связи с ремонтом на магистральных тепловых сетях, с целью увеличения пропускной способности и уменьшения интенсивности движения транспорта, приостанавливается работа платных парковок
Общество

Павел Малков рассказал о готовности школ к новому учебному году

На заседании Правительства Рязанской области обсудили ход капитального ремонта школ и подготовку образовательных учреждений к 1 сентября
Новости России

Рыбопромышленник Игорь Кан умер на Камчатке при пилотировании вертолёта

Бизнесмен вместе со знакомыми отправился полюбоваться красотами Кроноцкого заповедника. По пути ему стало плохо, однако он смог посадить вертолёт на склоне вулкана Крашенинникова.
Новости России

Павел Деревянко зарегистрировал отношения с дизайнером Зоей Фуць

Для торжественного события невеста выбрала элегантное силуэтное платье с коротким рукавом и шлейфом. Жених же подошёл к выбору наряда более неформально
Новости России

«Русская община» провела беседу с мигрантами, свистевшими вслед девушкам в Петербурге

Сторонники «Русской общины» провели «воспитательную беседу» с мигрантами, свистевшими...
Новости России

Экономист объяснил, почему переговоры Путина и Трампа не изменят позицию Запада

По словам эксперта, основная часть санкций, введённых против России, — это не американские, а европейские ограничения.
Кино и ТВ

ТНТ запускает съёмки нового сериала «Кузя» во вселенной «Универа»

Главную роль в проекте  исполнит Виталий Гогунский (Кузя).