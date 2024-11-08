«Марко Молл»: новые открытия, любимые выставки, легендарный атлетический турнир и кот-«оборотень» за миллион рублей

ТРЦ «Марко Молл» совместно с партнером – Группой компаний «Автоимпорт» открыл первый и уникальный для Рязани формат знакомства с автомобильными новинками – экспозиционную площадку площадью в 350 квадратных метров.

Теперь посетители смогут познакомиться с самыми последними моделями популярных марок, оценить достоинства и экстерьер автомобилей, а также записаться на тест-драйв. Экспозиция вмещает до 10 автомобилей, среди которых можно увидеть почти все автомобильные бренды, представленные в регионе.Экспозиционная площадка в «Марко Молл» – удобная опция и возможность для тех, кто только планирует приобрести автомобиль и тех, кто хочет быть в курсе современных моделей, не тратить время на долгие разъезды по городу и обзвон, а в одном месте рассмотреть разные варианты и выбрать именно тот, который подходит по всемпараметрам. Приятным дополнением станет то, что посетителей «Марко Молл» при записи на тест-драйв и его прохождении в официальных дилерских центрах ждет подарок – фирменный мерч ГК «Автоимпорт». А при покупке автомобиля – самые выгодные условия иперсональные предложения.

Экспозиционная площадка в «Марко Молл» работает ежедневно с 10:00 до 22:00.

Лучшие спортсмены страны соберутся в «Марко Молл» на легендарный турнир атлетической гимнастики «Гран-при Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки».

В рамках турнира спортсмены будут состязаться в дисциплинах: бодибилдинг и армрестлинг. Призовой фонд состязаний – 1 000 000 рублей. Гостем состязаний в «Марко Молл» станет известный бодибилдер Дмитрий Голубочкин. Освещать событие будет популярный «миллионник» –YouTube-канал «Бодимания» и глава YouTube-канала Fitmania Resurrection, блогер Денис Ромбак.

«Гран-при Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки», суббота, 9 ноября. Начало – 11:00. Вход свободный, возрастное ограничение 6+.

А еще в «Марко Молл» проходят самые интересные, познавательные выставки Рязани, которые обязательны к посещению с детьми.

До 1 декабря в «Марко Молл» – интерактивный парк динозавров и аватаров «Затерянный мир Пандора».

Переместиться в далекий Юрский период, когда планету населяли «ужасные ящеры» или посетить Пандору можно на выставочной территории «Марко Молл» – все 15 роботизированных моделей доисторических животных и обитателей придуманной режиссёром Джеймсом Кэмероном планеты, выполнены реалистично, с проработкой мельчайших деталей. По выходным дням с 16:00 до 17:00 на выставочной территории для маленьких гостей проходит большая анимационная программа.

Выставка «Затерянный мир Пандора» расположена в помещении у входа №6. Время работы: с 10:00 до 20:00. Возрастное ограничение: 0+.

Вход платный. Стоимость билетов: детский — 500 рублей, взрослый — 600 рублей, «семейный» (2 детских и 2 взрослых) — 2000 рублей.

Для тех, кто любит самых грациозных животных —кошек —в «Марко Молл» до 15 декабря работает выставка «Суперкошки».

Гости увидят разнопородных хозяев выставочной территории: корниш-рекса, сфинкса, британскую, шотландскую, бурманскую, абиссинскую кошек, шаузи (чаузи), мейн-куна, сиамскую, бенгальскую, ориентальную, экзотическую короткошерстную– и это только малая часть пород животных, обитающих на территории «Суперкошек».

На выставке гости могут погладить и покормить животных кормом, который можно приобрести на стойке администрации. Все животные привиты.Важнае информация для посетителей: перед приходом в гости к котикам, необходимо ознакомиться с правилами посещения выставки и общения с усатыми-полосатыми хозяевами выставочной территории.

Выставка «Суперкошки» работает в «Марко Молл» с 10:00 до 21:00 в помещении рядом с магазином Henderson (ближайший вход №2). Вход платный. Стоимость билетов: детский – 490 рублей, в выходные – 540 рублей; взрослый – 540 рублей, в выходные – 590 рублей. Корм – 150 рублей. Возрастное ограничение: 0+.

И еще об этих необычных и восхитительных животных.

Одна из самых популярных и ожидаемых выставок ноября в «Марко Молл» – Международная выставка кошек «Осенние смотрины», которую проводит Клуб любителей кошек «РосКэт», пройдет в ТРЦ 23-24 ноября.

Этот профессиональный смотр соберет представителей топовых животных из всех регионов нашей страны, а также Беларуси и Таиланда. Абсолютная сенсация выставки – впервые в Рязань привезут две редкие даже для мира любителей кошек породы – кудрявую кошку породы селкирк-рекса, чья «шубка» напоминают шерсть овцы или пуделя и кошку породы ликой, стоимость которой превышает миллион рублей. За внешнее сходство с мифологическим волком ликоев называют «котами-оборотнями». Даже само название породы – «ликой»– в переводе с древнегреческого означает «волки». Однако несмотря на устрашающий внешний вид эти животные очень ласковые и дружелюбные.

На выставке в «Марк Молл» можно не только посмотреть на породистых и редких животных, но и купить здоровых и привитых котят от заводчиков, а также получить всю необходимую информацию о содержании, уходе и кормлении питомцев.

Международная выставка кошек «Осенние смотрины» в «Марко Молл» будет работать с 10:00 до 19:00 в помещении, расположенном у входа №1. Вход платный. Возрастное ограничение: 0+.

Более подробно о мероприятиях и событиях «Марко Молл» можно узнать

на официальных страничках ТРЦ в социальных сетях:

ВКонтакте https://vk.com/markomall Telegram https://t.me/markomall

Реклама: Реклама: Филиал Компании с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬ ШОППИНГ МОЛЛ ЛИМИТЕД», ИНН: 9909235800

erid: 2Vtzqv84y97