После короткого перерыва мошенники снова активизировались и начали применять проверенную схему обмана на кассе в магазине. О том, как она работает, агентству «Прайм» рассказала маркетолог агентства PGR Agency Анастасия Бастрыкина.

Схема выглядит так: к покупателю, который собирается оплатить товар на кассе наличными, подходит человек с внешностью, не вызывающей подозрений. Он просит помочь ему получить наличные деньги, ссылаясь на то, что поблизости нет банкомата. Мошенник предлагает оплатить его покупку банковской картой в обмен на наличку.

На первый взгляд, эта просьба кажется безобидной и безопасной, но, как объясняет эксперт, карта, которой мошенник предлагает оплатить товар, нередко оказывается украденной.

«Снять деньги с украденной карты в банкомате без пин-кода невозможно, но для оплаты на кассе покупок на небольшую сумму (до 1–3 тысяч рублей) код не требуется», — уточняет Бастрыкина.

Если покупатель соглашается, он может столкнуться с серьёзными проблемами. Оплата с ворованной карты будет связана с покупкой, которую совершит доверчивый человек, его лицо попадёт на камеры видеонаблюдения. Впоследствии придётся доказывать свою непричастность к мошенничеству.