Марья-зажги снега, Марья-пустые щи: народные приметы 14 марта

14 апреля православные христиане вспоминают преподобную Марию Египетскую. Преподобная Мария жила в середине V начале VI столетия. Совсем в юном возрасте она покинула родной дом и начала вести порочную жизнь. В разврате, блуде и соблазнах она прожила 17 лет, пока Господи не обратил её к покаянию. Случилось это так: однажды вместе с группой паломников Мария решила зайти в храм, но у входа была остановлена невидимой рукой и никакими усилиями не могла попасть внутрь. Тут поняла она, что Господь не допускает её войти в святое место за её нечистоту. Охваченная ужасом и чувством глубокого покаяния, она стала молить Бога простить грехи, обещая в корне исправить свою жизнь. Она ушла в безлюдную пустыню почти полстолетия провела в полном уединении, в посте и молитве. Так суровыми подвигами Мария Египетская совершенно искоренила в себе все греховные пожелания и соделала сердце свое чистым храмом Духа Святого.

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В народном календаре у праздника 14 апреля несколько названий – Марья-зажги снега и Марья-пустые щи. Первое название говорит о том, что к этой дате окончательно сходят снега. Второе – о том, что к 14 апреля часто подходят к концу запасы капусты.

Для этого дня существуют определенные запреты, которые нужно обязательно соблюдать.

Традиции 14 апреля: почему категорически запрещено резать хлеб ножом?

Ни в коем случае нельзя переедать и пересаливать пищу. Иначе скоро придется лить горькие слезы.

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Не стоит хлеб резать ножом, тот, кто ослушается, может «отрезать» от себя близкого друга.

Стоит 14 апреля избегать ссор, особенно конфликтов с членами семьи. Кто поругается, тот уже не помирится. Нельзя проводить день вдали от семьи, а то пути больше не пересекутся. Нельзя ссориться, браниться, ругаться, сквернословить и клеветать.

Строго нельзя оставлять вход в жилище грязным. Дверь обязательно нужно помыть, иначе нечисть проникнет в дом и принесёт много несчастья.

Народные приметы 14 апреля

Если разливалось в Марьин день много воды, то стоит готовиться к хорошему сенокосу и разнотравью.

Если в ночь на 14 апреля небо было ясным, чистым и звездным, то ожидался хороший и щедрый урожай, а ночное небо, затянутое тучами, предвещало теплую погоду на следующий день.

На приближение непогоды указывали домашние животные, которые громко кричали.

Гроза в конце второй недели апреля считалась неблагоприятным знаком: лето предстояло засушливое.

Если глухие раскаты грома стали слышны только к вечеру 14 апреля, то ожидали погоду солнечную и теплую на ближайшие дни.

Молнии, сверкающие без раскатов грома, обещали жаркое и сухое лето.

Обращали внимание и на состояние льда на реках: если лед сходил совсем или остался в небольшом количестве около берега, ожидать следовало тяжёлый неурожайный год.

Синие облака, плывущие по небу, обещали теплую, но влажную погоду.

Если пчелы в этот день вылетали из ульев и кружили над ними дружным роем, ожидали раннюю весну.

Если реки начинали разливаться именно к четырнадцатому апреля, то весна ожидалась затяжная, скорого прилета птиц также не стоило ожидать. Сильный разлив рек, в свою очередь, сулил хорошую рыбалку летом, щедрый клев.

Именины 14 апреля отмечают Макар, Иван, Сергей, Мария, Ефим. Рождённые 14 апреля оптимистичны, идеалистичны, но в то же время нетерпеливы и неугомонны. Они обладают острым умом, хорошей памятью, добиваются больших успехов в точных науках.

Сны в ночь на 14 апреля имеют особое значение, поэтому нужно ориентироваться на уведенные образы:

Если вам пригрезились огородные грядки с богатым урожаем клубники, то вскоре вас обрадует какое-то радостное известие. Сон, в котором вы рвали клубнику, является предвестником счастья; ели – свидетельством того, что вы злоупотребляете чрезмерной доверчивостью друзей.