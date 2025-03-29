На телеканале «Россия» состоялся финал музыкального гранд-шоу перевоплощений «Один в один» (12+). Победу и главный приз завоевала певица Мария Зайцева.

Мария Зайцева о победе:

«Во-первых, я безумно счастлива, что приняла участие в шоу перевоплощений „Один в один“. Это был невероятно интересный, но в то же время сложный опыт — настоящая школа! Оказаться в теле другого человека, петь не своим голосом, выступать вживую и с одного дубля — настоящий вызов. Но для меня важно пробовать новое и выходить из зоны комфорта.

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Во-вторых, хочу отметить нашу удивительную команду. В проекте участвовали невероятно талантливые, профессиональные артисты, которые по-настоящему владеют искусством перевоплощения. В финале у каждого из десяти участников был потрясающий номер, и мы все испытывали настоящий шок от степени сходства образов.

Для меня главной задачей было достойно выступить. Когда объявили победителя и назвали мое имя, я была по-настоящему потрясена. Во время шоу мы не следили за подсчетами, поэтому на момент съемки финала я даже не знала, какое место занимаю в турнирной таблице. Это мой первый выигрыш в подобном проекте, хотя у меня большой опыт участия в различных конкурсах. Поэтому эта победа для меня особенно ценна».

Ведущий шоу Николай Басков:

«Огромное спасибо всем участникам! Вы были невероятны и стали еще круче! „Один в один“ — потрясающий проект, полный ярких эмоций и восторга. Спасибо и зрителям за то, что сделали это шоу неповторимым».

Фото: телеканал «Россия».