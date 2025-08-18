Понедельник, 18 августа, 2025
Новости России

Мария Захарова: Россия предупреждала, что этот монстр, аморальный и кровожадный, никогда не остановится

Алексей Самохин
Мария Захарова, фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharova

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение главы МИД Венгрии Петер Сийярто о том, что Украина атаковала ведущий в Венгрию нефтепровод из-за чего поставки нефти в страну остановлены.

«Все эти годы Россия предупреждала идеологов вскармливания киевского режима, входящих в Обамайдан клуб, что этот монстр, аморальный и кровожадный, никогда не остановится и как поганая зараза расползётся по всему миру. В Африке они уже теракты совершали. На Ближнем Востоке засветились. Граждан Средней Азии в террор  втягивали. В Европе нелегальный рынок оружия освоили. С западными заказчиками черную трансплантологию отработали. Банковая не остановится теперь не перед чем», — написала Захарова в телеграм-канале.

Культура и события

Рязань масштабно отпразднует 930-летие: полная программа мероприятий

Откроет празднование 29 августа в 8:00 традиционный молебен во Славу города Рязани в Христорождественском соборе Рязанского кремля. Далее рязанцев и гостей города приглашают на мастер-классы, фестивали, которые пройдут в различных локациях города.
Новости мира

Зеленский публично отверг план Трампа и выдвинул свои условия

На совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе Владимир Зеленский публично отверг ключевые пункты мирного плана президента США Дональда Трампа
Происшествия

Опубликованы кадры с места ЧП в Рязанской области

По последним данным на предприятии погибло 11 человек. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек.
Новости Касимова

Крупный пожар потушили в Касимовском округе, обошлось без пострадавших 

В результате пожара строение повреждено огнём на площади 90 квадратных метров. Причину произошедшего установят специалисты. 
Общество

Скопление машин экстренных служб заметили в районе Дягилево в Рязани

По информации очевидцев, сотрудники скорой помощи прибыли на вызов о гибели ребёнка.

Новости России

Мирная пауза окончена, ВС РФ разносят Одессу

В ночь атаки российские войска задействовали не менее 30 ударных беспилотников, целью стали объекты, связанные с ВСУ, в разных районах Одессы.
Кино и ТВ

НТВ снимает юбилейный сезон иронического детектива «Балабол»

Главную роль традиционно исполняет Константин Юшкевич. В проект также вернулись Инга Оболдина, Вадим Андреев, Григорий Сиятвинда, Борис Каморзин, Иван Агапов и Юлия Такшина. Эдуарда Путилина сыграет Кирилл Ковбас.
Интересное

Пророчество Аристоклия Московского о судьбе России вновь обсуждают в Сети

Живший в XIX веке старец оставил видение будущего России, где описал и тяжёлые испытания, и неизбежное возрождение страны.
Власть и политика

Мошенники создали фейковые страницы и чаты от имени руководителей администрации Рязани

От их имени создают чаты, в которые добавляют жителей города и просят выслать «уникальный ключ», полученный через бота
Новости России

Выигравшая 33 миллиона в лотерею россиянка рассказала о приметах и знаках о выигрыше

Судьба иногда подаёт знаки — нужно лишь суметь их заметить. Именно так произошло с Анжеликой из Чувашской Республики, которая стала одной из трёх суперпобедителей тиража №150 лотереи «Мечталлион».
Общество

В Дашково-Песочне открылся обновленный пункт приёма платежей компании «Р-Энергия»

По словам генерального директора компании Ильи Шишкина, раньше там находился киоск, принимавший оплату, но было принято решение заменить его на более современное и удобное место.
Происшествия

Число пострадавших во время ЧП в Рязанской области выросло до 154 — МЧС

Половина разрушенных на площади 3000 квадратных метров конструкций разобрана.
Происшествия

Трое детей и взрослый пострадали в ДТП под Рязанью 

Авария с участием трёх автомобилей случилась днём в субботу, 16 августа, на 484-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо».