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Воскресенье, 15 мая, 2022

Мария Захарова прокомментировала победу Украины на Евровидении

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Мария Захарова прокомментировала победу Украины на Евровидении

7info

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала комментарий по поводу победы Украины на евровидении. 

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Захарова пишет, что картина случившегося со страной без этой победы была бы неполной. 

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