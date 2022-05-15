Мария Захарова прокомментировала победу Украины на Евровидении

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала комментарий по поводу победы Украины на евровидении.
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Захарова пишет, что картина случившегося со страной без этой победы была бы неполной.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала комментарий по поводу победы Украины на евровидении.
Захарова пишет, что картина случившегося со страной без этой победы была бы неполной.
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