Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Зеленского предоставить особый статус гражданам Польши на Украине.

Произошло то, что действительно редко бывает в истории: Зеленский на законодательном уровне оформляет особый статус иностранных граждан — Польши — на Украине.

Президент государства просит национальный парламент утвердить особые права граждан другого государства, по сути разрешая им всё. Согласно утечкам в СМИ, речь идет о том, чтобы приравнять права поляков к правам украинцев за исключением права голоса.

Казус суверенитета, иначе не скажешь.

Не сепаратисты, а сам президент страны передаёт гражданам другой страны права на территории своего государства, не вводя их в гражданство Украины.

Если киевский режим так активно разбрасывается своей независимостью, своей незалежностью, то какие у украинской администрации вообще могут быть претензии к крымчанам?

Суверенитет Украины настолько не волнует никого на Банковой, что основной вопрос – не как его сохранить, а кому отдать.

Есть и второстепенные, из него вытекающие – за сколько, сколько раз и несколько глубоко провести интеграцию в удобной для Запада форме.

По видом сохранения собственной идентичности киевский режим её уничтожает, 8 лет стреляя по своим же, а теперь и творя невиданное — легализуя де-факто захват своей страны.

ЭТО ДЕЛАЕТ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ЗЕЛЕНСКИЙ.