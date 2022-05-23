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Понедельник, 23 мая, 2022

Мария Захарова: Не сепаратисты, а сам Зеленский передаёт гражданам другой страны права на территории своего государства

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7info
7info

Мария Захарова: Не сепаратисты, а сам Зеленский передаёт гражданам другой страны права на территории своего государства

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Зеленского предоставить особый статус гражданам Польши на Украине. 

Произошло то, что действительно редко бывает в истории: Зеленский на законодательном уровне оформляет особый статус иностранных граждан — Польши — на Украине.

Президент государства просит национальный парламент утвердить особые права граждан другого государства, по сути разрешая им всё. Согласно утечкам в СМИ, речь идет о том, чтобы приравнять права поляков к правам украинцев за исключением права голоса.

Казус суверенитета, иначе не скажешь.

Не сепаратисты, а сам президент страны передаёт гражданам другой страны права на территории своего государства, не вводя их в гражданство Украины.

Если киевский режим так активно разбрасывается своей независимостью, своей незалежностью, то какие у украинской администрации вообще могут быть претензии к крымчанам?

Суверенитет Украины настолько не волнует никого на Банковой, что основной вопрос – не как его сохранить, а кому отдать.

Есть и второстепенные, из него вытекающие – за сколько, сколько раз и несколько глубоко провести интеграцию в удобной для Запада форме.

По видом сохранения собственной идентичности киевский режим её уничтожает, 8 лет стреляя по своим же, а теперь и творя невиданное — легализуя де-факто захват своей страны.

ЭТО ДЕЛАЕТ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ЗЕЛЕНСКИЙ.

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