Представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в телеграме пост, посвящённый текущей ситуации.
«Знаете, это не просто Макдональдс уходит из России. Это жизнь наша ушла… А теперь не знаю, что делать, как жить. Нет, не без Макдональдса. Без надежды…»
Из серьёзного, я бы даже сказала, трагического поста умного, образованного, порядочного человека.
Надежда ушла. Вера, может, наконец придёт?
Удивительно. Ни сожженые заживо люди в Одессе, ни детские кладбища, появлявшиеся в центре Европы в конце 20 — начале 21 веков после нападения террористов и бесчинств экстремистов, ни похищения соотечественников спецслужбами США и отбывание по надуманным предлогам огромных сроков в американских тюрьмах не убили надежду. Она жила и трескала булки с котлетами. А когда картошке-фри пригрозили закрытием, запахло жареным и начало подгорать.
Диктатура либерализма привела к расчеловечиванию.