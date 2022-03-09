Мария Захарова: Надежда ушла. Вера, может, наконец придёт?

Представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в телеграме пост, посвящённый текущей ситуации.

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«Знаете, это не просто Макдональдс уходит из России. Это жизнь наша ушла… А теперь не знаю, что делать, как жить. Нет, не без Макдональдса. Без надежды…»

Из серьёзного, я бы даже сказала, трагического поста умного, образованного, порядочного человека.

Надежда ушла. Вера, может, наконец придёт?

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Удивительно. Ни сожженые заживо люди в Одессе, ни детские кладбища, появлявшиеся в центре Европы в конце 20 — начале 21 веков после нападения террористов и бесчинств экстремистов, ни похищения соотечественников спецслужбами США и отбывание по надуманным предлогам огромных сроков в американских тюрьмах не убили надежду. Она жила и трескала булки с котлетами. А когда картошке-фри пригрозили закрытием, запахло жареным и начало подгорать.

Диктатура либерализма привела к расчеловечиванию.