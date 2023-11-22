Среда, 22 ноября, 2023
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Мария Захарова: Госпожа Валтонен, Вы помогаете неонацистскому режиму. Знайте это и помните!

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Мария Захарова, фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharova

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посвятила пост в телеграм-канале высказыванию Элины Валтонен.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен: «Прежде всего, в Финляндии свободное гражданское общество, и у нас, финнов, есть сильное желание помочь украинцам в этой оборонительной битве. У нас также есть право и даже международное обязательство сделать это в соответствии с Уставом ООН».

Госпожа Валтонен, Вы помогаете неонацистскому режиму. Знайте это и помните!

Что касается «свободного гражданского общества», то его в Финляндии никто не спрашивает.

Какое же это свободное общество, если его мнение не учитывается при принятии наиболее важных для народа и страны решений? Или я что-то пропустила, и референдум о вступлении Финляндии в НАТО всё же был?

Помнится, раньше президент Ниинистё всегда говорил, что если и когда вопрос станет актуальным, то нужно обязательно провести совещательный референдум. Он тоже ссылался на «свободу» и «демократию». А когда от слов надо было переходить к делу, то «общество» спрашивать не стали и сделали ровно так, как было сказано в Вашингтоне.

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