Марихуану и галлюциногенные грибы изъяли у жителя Рязанской области

В Спасском районе у местного жителя обнаружили марихуану и грибы, содержащие галлюциноген псилоцибин. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Полицейским стало известно, что 36-летний житель села Засечье Спасского района хранит дома растительные наркотики. Вместе со спецназом сотрудники правопорядка задержали подозреваемого мужчину на выходе из дома. В его доме в техническом отсеке печки и в тумбочке нашли пакеты с высушенными фрагментами растений. В холодильнике обнаружили пакет с порошком. Экспертиза показала, что в доме хранились 338 граммов марихуаны и более 2,5 грамма высушенных псилоцибиновых грибов.

По предварительной информации, мужчина изготовил марихуану из дикорастущей конопли, а галлюциногенные грибы прошлым летом нашел в лесах Рязанской области и высушил. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.