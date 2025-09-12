Маргарита Симоньян рассказала о болях после перенесённой операции 

8 сентября Маргарита Симоньян перенесла экстренную операцию. Сейчас телеведущая уже дома: она выписалась из больницы и проходит курс реабилитации. В социальных сетях Маргарита рассказала о своём состоянии и призналась, что её до сих пор мучают боли, пишет «Комсомольская правда».

На своей странице Симоньян поблагодарила подписчиков за поддержку.

«Спасибо всем, кланяюсь всем, кто молится и желает добра. Я уже дома, мне ещё больно. Впереди много лечения. Или немного. Как распорядится Господь. Уповаю на Него и благодарю всех вас», — написала она в Telegram.

Перед операцией Маргарита решила открыто рассказать о своей болезни, чтобы избежать слухов. В эфире у Владимира Соловьёва журналистка призналась, что её ждёт тяжёлое испытание.

«Вы, конечно, знаете, что мой муж Тигран Кеосаян девятый месяц уже лежит в коме в больнице. Как говорят у нас в России: пришла беда — отворяй ворота. Так вот, в нашем доме ворота уже не просто не запираются — их, по-моему, снесло этим ветром судьбы. За эту неделю у меня диагностировали страшную, тяжёлую болезнь. Завтра у меня операция», — сказала 45-летняя Симоньян.

Позже, уже из больницы, она вышла на связь и поделилась первыми впечатлениями после операции.

«Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю. Всё дальнейшее — исключительно в руках Господа. На Него и буду уповать», — написала телеведущая.

Хотя Симоньян ни разу не произнесла слово «рак», зрители программы Соловьёва предположили, что речь идёт об онкологии. В эфире она вспомнила подвиг девушек из «Молодой гвардии».

«Когда мы вспоминаем девочек из «Молодой гвардии», которые знали, что им отрежут грудь на живую — не под наркозом, как мне, а прямо на глазах — и убьют с этими отрезанными грудями, будут подвешивать заживо, вырывать языки и ноздри… Они всё равно шли на это, чтобы хоть немного приблизить нашу победу: взорвать один эшелон, сжечь один обоз. Вот это сила духа, благодаря которой мы выигрывали, выигрываем и будем выигрывать всегда. Мы не имеем права её потерять», — подчеркнула Симоньян в эфире канала «Россия 1».

О болезни мужа Симоньян рассказала ещё в январе. 59-летний режиссёр Тигран Кеосаян давно страдал от проблем с сердцем, перенёс два инфаркта. В конце декабря он пережил клиническую смерть и с тех пор остаётся в коме.