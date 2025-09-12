Пятница, 12 сентября, 2025
Рязань
Новости России

Маргарита Симоньян рассказала о болях после перенесённой операции 

Алексей Самохин

8 сентября Маргарита Симоньян перенесла экстренную операцию. Сейчас телеведущая уже дома: она выписалась из больницы и проходит курс реабилитации. В социальных сетях Маргарита рассказала о своём состоянии и призналась, что её до сих пор мучают боли, пишет «Комсомольская правда». 

На своей странице Симоньян поблагодарила подписчиков за поддержку.

«Спасибо всем, кланяюсь всем, кто молится и желает добра. Я уже дома, мне ещё больно. Впереди много лечения. Или немного. Как распорядится Господь. Уповаю на Него и благодарю всех вас», — написала она в Telegram.

Перед операцией Маргарита решила открыто рассказать о своей болезни, чтобы избежать слухов. В эфире у Владимира Соловьёва журналистка призналась, что её ждёт тяжёлое испытание.

«Вы, конечно, знаете, что мой муж Тигран Кеосаян девятый месяц уже лежит в коме в больнице. Как говорят у нас в России: пришла беда — отворяй ворота. Так вот, в нашем доме ворота уже не просто не запираются — их, по-моему, снесло этим ветром судьбы. За эту неделю у меня диагностировали страшную, тяжёлую болезнь. Завтра у меня операция», — сказала 45-летняя Симоньян.

Позже, уже из больницы, она вышла на связь и поделилась первыми впечатлениями после операции.

«Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю. Всё дальнейшее — исключительно в руках Господа. На Него и буду уповать», — написала телеведущая.

Хотя Симоньян ни разу не произнесла слово «рак», зрители программы Соловьёва предположили, что речь идёт об онкологии. В эфире она вспомнила подвиг девушек из «Молодой гвардии».

«Когда мы вспоминаем девочек из «Молодой гвардии», которые знали, что им отрежут грудь на живую — не под наркозом, как мне, а прямо на глазах — и убьют с этими отрезанными грудями, будут подвешивать заживо, вырывать языки и ноздри… Они всё равно шли на это, чтобы хоть немного приблизить нашу победу: взорвать один эшелон, сжечь один обоз. Вот это сила духа, благодаря которой мы выигрывали, выигрываем и будем выигрывать всегда. Мы не имеем права её потерять», — подчеркнула Симоньян в эфире канала «Россия 1».

О болезни мужа Симоньян рассказала ещё в январе. 59-летний режиссёр Тигран Кеосаян давно страдал от проблем с сердцем, перенёс два инфаркта. В конце декабря он пережил клиническую смерть и с тех пор остаётся в коме.

Одесский пророк описал того, кто придёт после Зеленского и исправит его ошибки

Провидец, прославившийся предсказаниями в Сети, раскрыл личность следующего президента Украины и дату завершения СВО.
Польша просит у НАТО ПВО после инцидента с дронами, но всё портит… скотч 

Жители приграничных районов тем временем пережили настоящий шок: власти велели сидеть по домам, люди прятались в подвалах — и до сих пор боятся выходить на улицу. Атмосфера страха — именно того и добивались?
«Окно закрывается»: почему Запад дрогнул после слов Путина 

Всё началось с тихого, но очень чёткого предупреждения. Владимир Путин, президент России, дал понять: если западные страны решатся отправить свои войска на Украину — они станут легитимной целью для российской армии.
Грибной сезон продолжается в Рязанской области, белые собирают вёдрами 

Сообщения приходят из разных районов Рязанской области. 
Зеленский задумал пакость, в ответ Россия готова применить план быстрого окончания СВО

Инсайдеры сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский готовит некую «пакость» в ответ на недавние удары ВС РФ. Российское руководство к этому готово. Упреждающие удары уже «трамбуют» Украину

Юрист Хаминский рассказал, как можно уволиться без отработки двух недель 

По общему правилу, установленному Трудовым кодексом РФ, сотрудник обязан предупредить работодателя об увольнении не менее чем за две недели и отработать этот срок
Масштабные учения Росгвардии прошли в Рязанской области

В ходе учения росгвардейцы отработали тактические приёмы, методы и способы ведения боевых действий, а также ликвидации диверсионно-разведывательных групп 
В Рязани скорая помощь спасла жизнь 13-летней девочке с менингитом 

На вызов примчались врач Артём Платонов и фельдшер Елизавета Брусенцева. Времени на раскачку не было — от первых симптомов до критического состояния прошло меньше 24 часов.
Угроза атаки БПЛА действовала в Рязанской области ночью 12 сентября

В ночь на 12 сентября в Рязани и области объявлялась угроза атаки вражеских БПЛА. Сообщение об этом пришло рязанцам на мобильное приложение МЧС в 02:12.
Стены усыпальницы хана нашли на раскопках в Касимове 

В городе работают учёные из Казани. Археологи 11 сентября обнаружили стены текие (усыпальницы) одного из касимовских ханов.
Баку совершил ошибку с Россией и теперь расплачивается — «Царьград»

На фоне успехов России в СВО Баку «дали задание обострить отношения с Москвой», так как капиталы азербайджанской элиты находятся на Западе, прежде всего в британских банках.
Мэр Рязани Виталий Артёмов проверил готовность города к выборам в облдуму

Для стабильной работы участков приняты меры по энергоснабжению помещений. Также установлено видеонаблюдение.
«Яндекс Go» запустил тестовую аренду автомобилей BelkaCar

По информации BelkaCar, теперь арендовать машины сервиса можно через приложения «Яндекс Go» и «Яндекс Драйв».