Маргарита Симоньян рассказала, как проходит лечение от рака 

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что сейчас проходит лечение от рака. Пост журналистка разместила в телеграм-канале.

Подписчица попросила Маргариту написать, что у неё всё хорошо. В ответ Симоньян сообщила, что сейчас проходит лечение от рака, в скором времени ей придётся носить парик.

Также Симоньян написала, что её супруг Тигран Кеосаян по-прежнему в коме.

— Что уж тут хорошего? — пишет журналистка, отмечая, что старается никогда не врать.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о своей тяжёлой болезни в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».