Среда, 10 сентября, 2025
17.7 C
Рязань
Кино и ТВ

Марат Башаров откровенно расскажет о вредных привычках и представит возлюбленную в шоу на НТВ

Алексей Самохин

В субботу, 13 сентября, гостем нового выпуска ток-шоу «Секрет на миллион» (16+) на НТВ станет Марат Башаров. Актёр расскажет о вредных привычках, которые сумел побороть, поделится переживаниями, связанными с родным отцом, и представит зрителям свою любимую девушку.

Подробности скандальных разводов Марата Башарова долгое время обсуждались в прессе. Бывшие жёны утверждали, что актёр злоупотреблял алкоголем и применял силу. Однако теперь он изменился и остепенился. В беседе с ведущей шоу Лерой Кудрявцевой Марат откроет подробности кардинальных перемен в своей жизни, а его коллега Владимир Стеклов дополнит рассказ.

От предыдущих браков у Башарова двое детей: дочь Амели и сын Марсель. Он заботливый отец, хотя его собственный папа почти не участвовал в его воспитании. Несколько лет назад в студии «Секрета на миллион» Марат впервые за 40 лет встретил отца. Он обнял его, но простить так и не смог. Теперь актёр расскажет, что чувствует к человеку, которого уже нет в живых, и признается, как тяжело переживал отсутствие отцовской заботы в детстве.

Пока Марату не удалось построить крепкую семью, но он не теряет надежды. Его новая избранница, Ася Борисова, знает о скандальном прошлом актёра, но с оптимизмом смотрит в будущее. В студии шоу пернатый «оракул» предскажет романтическое будущее Башарова и даст необычный прогноз.

Кроме того, актёр расскажет, как спас жизнь зрителю прямо во время спектакля, и объяснит, почему режиссёры стремятся пригласить его в свои проекты в период Рамадана.

Самые читаемые материалы

Интересное

Последнее пророчество Ванги о «зелёном господаре» на Украине сбывается с пугающей точностью

Тридцать лет назад слова болгарской пророчицы казались бредом. Сегодня же её предсказания о России и Украине сбываются одно за другим
Новости России

Ответ за Донецк последовал моментально — «Царьград»

Российская армия нанесла массированные удары по объектам противника в Славянске и Краматорске.
Акценты

Прощай, русская зима! Климатологи прогнозируют в России «погодный хаос»

Климатологи и синоптики предупреждают: зима 2025-2026 годов в России...
Новости мира

Арестович* разоблачил версию об ударе по зданию кабмина Украины «Искандером»

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* усомнился,...
Интересное

В поезде с «ушлой бабушкой»: история конфликта за нижнюю полку

Вечером она заявила, что уже слишком старенькая, чтобы залезать на верхнюю полку, и потребовала, чтобы «настоящий мужчина» уступил ей место. При этом она не сказала даже слова «пожалуйста».

Последние новости

Происшествия

17-летний мотоциклист попал в больницу после ДТП в Касимовском округе 

Авария случилась 9 сентября в 21:25 у дома №2 на улице Ленина в посёлке Елатьма.
Общество

Набор юного инженера из Рязанской области стал победителем конкурса «Родная игрушка»

9 сентября в Национальном центре «Россия» подвели итоги Всероссийского конкурса «Родная игрушка».
Происшествия

Наркобарона из Рязани с крупной партией марихуаны и конопли задержали силовики

По данным полиции, ранее несудимый и официально неработающий рязанец вложил в преступный бизнес значительные средства.
Новости мира

Напряжение нарастает: Польша стягивает войска к границе с Беларусью

В среду утром, 10 сентября, польские власти начали переброску военной техники к границе с Беларусью. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Первый национальный».
Общество

Депутат Госдумы Андрей Макаров отметил позитивные изменения в Рязанской области

Депутат Государственной Думы РФ от Рязанской области, председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров подвел итоги рабочего визита в регион.
Происшествия

Серьёзное ДТП произошло в центре Рязани, в машине был ребёнок 

Сообщается, что автомобили получили механические повреждения, предположительно, люди тяжёлых травм избежали. 
Новости мира

Следите за руками: военкор Коц раскрыл, как Польша пытается повлиять на Трампа

По его мнению, все, что происходит сейчас в стране, укладывается в единый, заранее спланированный сценарий.
Новости мира

Польша сбила дроны и обратилась к НАТО: что известно о произошедшем?

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии сообщило об уничтожении нескольких беспилотников, которые нарушили воздушное пространство страны.