Марат Башаров откровенно расскажет о вредных привычках и представит возлюбленную в шоу на НТВ

В субботу, 13 сентября, гостем нового выпуска ток-шоу «Секрет на миллион» (16+) на НТВ станет Марат Башаров. Актёр расскажет о вредных привычках, которые сумел побороть, поделится переживаниями, связанными с родным отцом, и представит зрителям свою любимую девушку.

Подробности скандальных разводов Марата Башарова долгое время обсуждались в прессе. Бывшие жёны утверждали, что актёр злоупотреблял алкоголем и применял силу. Однако теперь он изменился и остепенился. В беседе с ведущей шоу Лерой Кудрявцевой Марат откроет подробности кардинальных перемен в своей жизни, а его коллега Владимир Стеклов дополнит рассказ.

От предыдущих браков у Башарова двое детей: дочь Амели и сын Марсель. Он заботливый отец, хотя его собственный папа почти не участвовал в его воспитании. Несколько лет назад в студии «Секрета на миллион» Марат впервые за 40 лет встретил отца. Он обнял его, но простить так и не смог. Теперь актёр расскажет, что чувствует к человеку, которого уже нет в живых, и признается, как тяжело переживал отсутствие отцовской заботы в детстве.

Пока Марату не удалось построить крепкую семью, но он не теряет надежды. Его новая избранница, Ася Борисова, знает о скандальном прошлом актёра, но с оптимизмом смотрит в будущее. В студии шоу пернатый «оракул» предскажет романтическое будущее Башарова и даст необычный прогноз.

Кроме того, актёр расскажет, как спас жизнь зрителю прямо во время спектакля, и объяснит, почему режиссёры стремятся пригласить его в свои проекты в период Рамадана.