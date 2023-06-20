Денис Мантуров доложил Президенту о строительстве речных пассажирских судов на отечественных верфях. Подробности сообщил телеграм-канал правительства рФ.

Сформированы перспективные планы строительства пассажирских и грузовых судов до 2035 года, которые подразумевают передачу эксплуатантам 525 речных судов и судов класса «река-море».

Почти половина из них будет построена до 2027 года по программе льготного лизинга с использованием средств ФНБ. Стартовая партия первых из 10 сухогрузов ожидается до конца 2024 года.

Благодаря лизингу у 35 верфей есть опыт строительства современных судов разного класса и водоизмещения, не уступающих по комфорту иностранным.

На российских верфях в том числе ведется строительство:

круизных лайнеров проекта PV-300, в том числе лайнера «Петр Великий» на 300 пассажиров;

линейки скоростных судов типа «Валдай», «Метеор», «Комета»;

судов проекта «Котлин» для доставки гостей в кластер «Остров фортов» в Кронштадте.

Благодаря лизингу активно развивается водный экологически чистый электротранспорт.

Москве уже передаются в эксплуатацию первые речные трамваи ледового класса типа «Экобас» на 80 пассажиров.

Для других городов разработаны более вместительные «Экокруизеры».

Ведется строительство причальных комплексов с зарядной инфраструктурой для них.

Кроме того, реализуются проекты по созданию водного транспорта на других перспективных видах топлива:

Создан однопалубный теплоход на СПГ.

Реализуется проект прогулочного судна на водороде и заправочной станции для него.

Важным фактором развития отрасли является замещение судового оборудования. В период с 2022 по 2024 год 36 предприятий получат 18 млрд рублей на разработку 64 видов судового оборудования. Денис Мантуров отметил необходимость продления этой программы.

Вице-премьер также предложил поддержать российских производителей оборудования за счет отдельной меры поддержки на предоставление скидок по наиболее критическим узлам и агрегатам.

По словам Дениса Мантурова, также необходимо сохранить механизм судового утилизационного гранта и предусмотреть на него дополнительные средства.