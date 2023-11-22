Маньяка Попкова, на счету которого 80 убийств, осудили ещё за 3

Ленинский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении 59-летнего Михаила Попкова. Мужчина признан виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), сообщает прокуратура Иркутской области.

В ходе следствия установлены факты убийства 3 женщин в период с 1997 по 2003 год. Попков встречал жертв в микрорайоне Ново-Ленино, предлагая подвезти их на своём автомобиле или провести с ним время. После этого вывозил в безлюдные места и убивал.

В октябре 1997 и марте 1998 года две женщины в возрасте 25 и 27 лет задушены на берегу реки Ангара. Труп одной из женщин маньяк облил бензином и сжёг. В октябре 2003 года Попков убил жертву в районе Ново-Ленинского кладбища, нанеся ей не менее 40 ударов ножом.

Михаил Попков отбывает пожизненный срок за доказанные убийства более 80 женщин, теперь в его списке жертв ещё 3 имени. Расследованием уголовного дела занимался Следственный комитет.

Суд приговорил убийцу к 10 годам лишения свободы, по совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.