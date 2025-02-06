Ранним утром 6 февраля украинские вооруженные формирования вновь попытались контрнаступать в Суджанском районе Курской области. О том, как нашим войскам удалось отразить эту атаку, рассказал «Московский комсомолец».

С самого утра в сторону населённых пунктов Черкасская Конопелька и Уланок выдвинулись до двух механизированных батальонов ВСУ на бронетехнике. Противник использовал свою излюбленную тактику: передвижение колоннами боевых бронированных машин под прикрытием танков с попыткой быстро прорваться в населённые пункты и высадить десант. Однако на этот раз даже не смог приблизиться к ним.

Маниакальное стремление командования ВСУ назначать очередной «контрнаступ» на 6-е число (шесть месяцев назад, 6 августа, ВСУ уже вторгались в Курскую область) сыграло с боевиками злую шутку. Ни погодные условия, ни «всемогущие» натовские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не спасли их от разгрома.

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К полудню вся бронетехника ВСУ, включая танки, новенькие «Козаки» и натовские бронемашины, горела на Курской земле. Для операторов беспилотников «северян» этот день стал одним из самых «урожайных» с начала вторжения ВСУ в регион. Как и 6 августа, ключевую роль в отражении «блицкрига» врага сыграли морские пехотинцы Черноморского флота.

— Сегодня враг попытался прорвать оборону на участке, занимаемом подразделениями 810-й гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты. В соответствии с планом организованной обороны противнику было нанесено огневое поражение, в ходе которого уничтожено 15 единиц бронетехники различных типов, — рассказал старший офицер управления бригады с позывным «Боцман».

Штурмовые группы противника предприняли несколько волн атак на позиции «северян», однако их передвижения были своевременно выявлены разведкой. Все натовские разведывательные спутники не помогли боевикам скрыться. По словам «Боцмана», радиоперехваты показали, что противник полностью дезорганизован и не ожидал такого мощного отпора.

— Им сообщили, что на этом участке фронта либо нет наших подразделений, либо есть лишь малочисленные наблюдательные пункты, — объяснил «Боцман». — В результате разрозненные группы противника численностью до 100 человек, которым каким-то чудом удалось высадиться из оставшихся целыми и поспешно уехавших боевых бронированных машин, сейчас рассеяны и блуждают по лесополосам в полной дезориентации. Думаю, будут более подробные комментарии, когда мы возьмём пленных и захватим вражеские документы.

Помогали сдерживать атаки «черноморцев» союзники и соседи. По колоннам техники и живой силе активно работала артиллерия 30-го полка «северян» и подразделения добровольческого корпуса, а также FPV-дроны каспийских морпехов. В результате потери противника составили шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин. При этом большая часть бронетехники была уничтожена именно FPV-дронами, включая оптоволоконные.

Всего за полдня потери ВСУ в живой силе на курском приграничье превысили 200 человек. К этому часу подразделения морской пехоты при поддержке авиации и артиллерии продолжают операцию по уничтожению оставшихся разрозненных групп противника в лесополосах. Уничтожение оккупантов в Курской области продолжается.