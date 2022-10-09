Маммолог дал рекомендации для снижения риска заболевания раком молочной железы

Онколог-маммолог Данаил Назлиев рассказал, что можно сделать для значительного снижения риска заболевания раком молочной железы.

Физическая активность. Исследования свидетельствуют, что у физически активных женщин риск развития такого вида онкологии ниже. Здоровый образ жизни. Следите за весом. Риск развития рака груди выше у женщин с избыточным весом или ожирением. Ограничение употребления алкоголя. Спиртное повышает риск развития рака молочной железы. Отказ от курения. Риски развития рака молочной железы у курящих женщин выше. Кормление грудью. Грудное вскармливание может снизить риск.

Специалист отмечает, что необходимо знать свою семейную историю. Если в семье женщины уже были заболевшие раком молочной железы, она может подвергаться повышенному риску.

Нужно регулярно проходить обследования. Регулярная маммограмма и обследование груди помогут выявить заболевание на ранней стадии, а это ключа к выздоровлению.

Здоровое питание важно для общего состояния здоровья и может также снизить риск развития рака молочной железы.

Врач рекомендует ограничить воздействие гормональной терапии. О рисках и преимуществах гормональной терапии нужно поговорить со своим врачом, поскольку она также может повысить риск.

Следует избегать воздействия радиации. Облучение также может повысить риск развития рака молочной железы.

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