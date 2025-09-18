«Мамкины сюсюндры в шортиках» — Милонов нашёл виновных в снижении рождаемости

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что современные мужчины не готовы к ответственности и семейной жизни.

По его словам, проблема, о которой говорят демографы, — в мужчинах. Он назвал это «инфантилизмом», который его поражает.

Милонов сказал: «Я нормальных мужиков вижу в основном на СВО, остальные какие-то мамкины сюсюндры. Ходят в шортиках и мечтают о PlayStation в 30 лет. Зачем всё это?»

Он добавил, что любая женщина хочет видеть рядом надёжного мужчину, а не «похотливого самца, который по пятницам нажирается в баре и строит глазки какой-то кривоногой».

По его мнению, почти любая женщина хочет семью, а мужчины «начинают заигрываться» и остаются «маменькиными сынками».