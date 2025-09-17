Среда, 17 сентября, 2025
«Маме больно смотреть, когда ссорятся ее сыновья»: экстрасенс Олег Шепс рассказал о конкуренции с братом

Анастасия Мериакри
Фото: пресс-служба ТНТ

Гостем студии «УТРО.ТНТ» (16+) стал победитель 21 сезона «Битвы экстрасенсов» (16+) и участник нового сезона «Битвы сильнейших» (16+) Олег Шепс.

Олег рассказал Максу Васильчуку о том, почему новый сезон «Битвы сильнейших» обещает стать самым мощным по накалу эмоций:

«Будут новые сложные испытания, и, как я заметил по реакции людей, им всегда интересно, как мы взаимодействуем друг с другом и отстаиваем свою позицию. Поэтому будет фурор в эмоциональном плане. Такого накала еще не было».

Шепс напомнил, зачем он пришел в этот сезон:

«Без соперничества и здоровой конкуренции не бывает развития. Да, мой главный соперник — это Влад Череватый. Я до сих пор пытаюсь забыть финал того сезона. Для меня это была не чистая победа, и я сюда я пришел, чтобы забрать свое».

А также рассказал про отношения с братом, экстрасенсом Александром Шепсом, и о том, как к их экранной борьбе относится мама:

«У меня смешанные эмоции до сих пор, несмотря на пройденный опыт, который был сложным. Но конфликты между нами происходят не с моей подачи. У Александра до сих пор есть внутреннее соперничество, но проблески есть, я их замечаю. Маме больно смотреть, когда ссорятся ее сыновья, но это происходит в рабочем ритме и не переходит на личный аспект. Я точно умею эти аспекты разделять, надеюсь, что Александр тоже».

Кроме того, Олег приоткроет завесу тайны над личностью своей девушки:

«Когда ты медийный человек, загадочным оставаться сложно. Я не очень люблю выставлять напоказ свою личную жизнь. Моя девушка не из медиа, она не экстрасенс, хотя все женщины многое видят! Она фотограф, у меня давно не было таких хороших фотографий. Девушка меня во всем поддерживает, для нее я, несмотря на все мои занятия, просто Олег. Она смогла мое и без того горячее сердце наполнить огнем. Я просыпаюсь с улыбкой, чувствую себя кайфово!»

