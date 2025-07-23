«Мама, забери меня отсюда»: бывший вагнеровец рассказал о боях за Артемовск

Бывший боец ЧВК «Вагнер» по имени Артем рассказал газете «Наш Красноярский край» о первых впечатлениях от боев за Артемовск в ДНР.
По его словам, первое время он радовался, что остался жив. Военный поблагодарил старших товарищей, которые помогли ему освоиться.
Собеседник газеты добавил, что его боевой путь в ЧВК закончился, когда он попал под обстрел танка. Боец восстанавливался год, затем его списали на медкомиссии по состоянию здоровья.
Битва за Артемовск закончилась в мае 2023 года. Сражение стало одним из самых кровопролитных за все время СВО.