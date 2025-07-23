«Мама, забери меня отсюда»: бывший вагнеровец рассказал о боях за Артемовск

Бывший боец ЧВК «Вагнер» по имени Артем рассказал газете « Наш Красноярский край » о первых впечатлениях от боев за Артемовск в ДНР.

По его словам, первое время он радовался, что остался жив. Военный поблагодарил старших товарищей, которые помогли ему освоиться.

«Честно признаюсь, после самого первого боя в голове была только одна мысль: «Мама, забери меня отсюда». Но это естественная защитная реакция организма», пояснил Артем.

Собеседник газеты добавил, что его боевой путь в ЧВК закончился, когда он попал под обстрел танка. Боец восстанавливался год, затем его списали на медкомиссии по состоянию здоровья.

Битва за Артемовск закончилась в мае 2023 года. Сражение стало одним из самых кровопролитных за все время СВО.