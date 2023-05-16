Мама малышки, которую задушил отчим в Екатеринбурге, рассказала о трагедии

Жительница Екатеринбурга, чью маленькую дочь задушил молодой отчим, впервые рассказала E1.RU о трагедии.

Мать отметила, что до этого уже оставляла ребенка с 24-летним мужчиной, и он всегда хорошо обращался с девочкой.

«От каждого человека можно ожидать всякого, но Роман — он часто оставался с детьми», — подчеркнула 20-летняя девушка.

Знакомые назвали подозреваемого спокойным парнем. По версии следствия, 13 мая мужчина остался с ребенком один. Девочка начала плакать, он не смог ее успокоить и закрыл ей рот и нос ладонью. В итоге двухлетняя малышка задохнулась.