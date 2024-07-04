«Мама будет против»: «Уральские пельмени» готовят продолжение комедийного хита СТС

В Екатеринбурге стартовали съёмки продолжения самого рейтингового сериала СТС — комедийного хита «Мама будет против» (16+) с «Уральскими пельменями» в главных ролях. В новых сериях к команде присоединится Эвелина Блёданс, сообщает пресс-служба телеканала.

По сюжету Николай Батонов (Роман Постовалов) поселился у Натальи (Ксения Корнева), что раздражает её маму Тамару Игоревну (Дмитрий Брекоткин). Безработный парень хочет задобрить пенсионерку и доказать, что способен на многое, поэтому с помощью будущего тестя Сергея Геннадьевича (Сергей Ершов) и друга Дани (Михаил Тарабукин) открывает пирожковую. Проблем добавляет приезд его мамы Марины (Эвелина Блёданс), мечтающей помириться с сыном. Встретив достойную соперницу, возмущённая Тамара Игоревна приступает к операции по выселению Батоновых из квартиры дочери.

«Появляется ещё одна альфа-самка, подключается тяжёлая артиллерия, а значит, противостояние выходит на следующий уровень, — улыбается Дмитрий Брекоткин. — В первом сезоне по накалу страстей мы достаточно высоко подняли планку, теперь концентрация яда повысилась, плотность огня увеличилась».

Кроме эмоциональных сцен, актёров ждут и необычные перевоплощения: Роман Постовалов станет арабским шейхом, Ксения Корнева примерит сари, Дмитрий Брекоткин — корону и образ Елизаветы II, а Сергей Ершов — короля. «Эта сцена — самая масштабная и насыщенная для костюмерного цеха: здесь около трёхсот актёров массовых сцен. За основу мы взяли одну из фотографий Елизаветы и её супруга и сделали свою интерпретацию», — рассказывает художник по костюму Полина Баранова.

По словам актёра и продюсера Сергея Ершова, новый сезон запомнится зрителям фантазиями героев. «У нас много необычных сцен, причём порой неясно: фантазия это или реальность. Мы в целом улучшили и усмешнили историю: будет больше нелепых ситуаций, новых персонажей-сюрпризов и трюки в духе индийских боевиков», — делится он.

Съёмки проходят в Свердловской киностудии, где построили лестничную площадку и квартиры Натальи и её родителей. Также художники создают пирожковую, гараж Сергея Геннадьевича с потайной комнатой, подвал ТСЖ, кабинеты психотерапевта, участкового и других героев. Кроме павильонных съёмок, группу ждут и натурные, в том числе сцены в лесу и на берегу Верх-Исетского пруда. «Хочется, чтобы зритель прочувствовал уральский колорит, поэтому выбрали места, характерные для природы Урала: хребты, наслоение камней, леса, пригорки и озёра», — говорит художник-постановщик Евгений Кравцов.

«Мама будет против» — первый сериал «Уральских пельменей», который вышел в ноябре 2023 года на СТС. Комедия завоевала не только любовь телезрителей, но и с рейтингом 7,7 вошла в топ-20 российских сериалов онлайн-кинотеатра Кинопоиска. В основе сценария —история одной семьи из популярных миниатюр шоу «Уральские пельмени».