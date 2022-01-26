Малый бизнес в Рязани занимается в основном торговлей и строительством

На заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели информацию о состоянии малого и среднего бизнеса в городе Рязани по данным на 1 октября 2021 года.

Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства на отчетную дату составило 25 тысяч. Большинство представителей малого бизнеса занято в торговле, строительстве, в оказании транспортных услуг, в производстве, в сфере цифровых технологий.

За первое полугодие 2021 года налоговые поступления от малого и среднего предпринимательства увеличились почти на 20% и составили более 230 млн. рублей.