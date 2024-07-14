Маломерное судно столкнулось с теплоходом в центре Москвы

Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту столкновения катера с маломерным судном.

Вечером 13 июля 2024 года у Патриаршего моста в Москве произошло столкновение маломерного судна «Марина», используемого в коммерческих целях, с теплоходом «Снегири-2». По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет, размер причиненного ущерба устанавливается.

Следователи организовали комплекс проверочных мероприятий для выяснения всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.