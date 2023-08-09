Малое шоссе откроют после благоустройства ко Дню города

В Рязани подходят к завершению работы по благоустройству Малого шоссе, сообщила пресс-служба администрации.

Для формирования комфортного пространства на улице сделали новые пешеходные зоны, выложили тротуарную плитку, установили лавочки и беседки и обустроили зеленые зоны.

Также на Малом шоссе проведена полная замена освещения, все провода от которого убраны под землю, и сделано видеонаблюдение – на него рязанцы обращали особое внимание.

Отмечается, что шоссе откроется ко Дню города, но позже в дополнение к уже поставленным лавочкам и беседкам появятся другие малые архитектурные формы.

Напомним, Малое шоссе для благоустройства выбрали рязанцы в голосовании программы «Формирование комфортной городской среды».